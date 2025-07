GNW-News: Dangbei stellt den DBOX02 Pro vor: Ein 4K-Laserprojektor mit LaserVibeT-Technologie und Google TV, der das Heimkino neu definiert

^TUMWATER, Wash., July 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein innovativer

Anbieter von intelligenten Unterhaltungslösungen, hat den DBOX02 Pro vorgestellt, einen hochmodernen 4K-Laserprojektor, der Kinoqualität mit intelligenter Anpassungsfähigkeit verbindet. Durch die Kombination der

LaserVibe(TM)-Technologie, des integrierten Ständers und der InstanPro AI-

Bildkonfiguration verwandelt der DBOX02 Pro jeden Raum in ein beeindruckendes Heimkino. Der Dangbei DBOX02 Pro ist ab sofort bei Amazon erhältlich (US (https://www.amazon.com/dp/B0F7RKFBFY)/GB (https://www.amazon.co.uk/dp/B0F7RKFBFY)/CA (https://www.amazon.ca/dp/B0F7RKFBFY)/DE (https://www.amazon.de/dp/B0F7RKFBFY)/FR (https://www.amazon.fr/dp/B0F7RKFBFY)/ES (https://www.amazon.es/dp/B0F7RKFBFY)/IT (https://www.amazon.it/dp/B0F7RKFBFY)) und auf der offiziellen Website von Dangbei (https://de.dangbei.com/products/dangbei-dbox02-pro) zum empfohlenen Verkaufspreis von 1.499 EUR. Sonderangebot zur Markteinführung: Verwenden Sie den Code DBOX02PRO, um das Produkt für 1.424 EUR zu erwerben. Das Angebot gilt bis zum 7. Juli. Unübertroffenes, visuelles Erlebnis Der DBOX02 Pro bietet hervorragende Projektionsqualität mit: 2000 ISO-Lumen Helligkeit 4K-Laser - Sehen Sie sich auch bei Tageslicht lebendige 4K-Inhalte an, ohne den Raum verdunkeln zu müssen. 4K-Laserpräzision - Genießen Sie schärfere Details, sattere Farben (108 % Rec.709-Farbraum) und tiefere Kontraste für naturgetreue Bilder. Integrierter Ständer und InstanPro AI-Bildkonfiguration - Der integrierte Ständer ermöglicht eine horizontale Drehung um 360° und eine vertikale Neigung um 120°, so dass Sie den Projektionswinkel jederzeit mühelos anpassen können. Die InstanPro AI-Bildkonfigurationstechnologie automatisiert die Bildoptimierung mit Autofokus, automatischer Trapezkorrektur, Bildschirmanpassung, Hindernisvermeidung, Augenschutz, Echtzeit-Trapezkorrektur und KI- Helligkeitsanpassung und gewährleistet so eine makellose Anzeige mit minimalen Anpassungen. Flexible Bildschirmgröße von 40 bis 300 Zoll - Von kompakten Innenaufstellungen bis hin zu großen Filmabenden im Freien - passt sich jeder Umgebung an. Google TV OS - Zugriff auf 10.000 Apps (lizenziert für Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max usw.) und über 700.000 Filme und Fernsehsendungen. Entwickelt für den Alltag

Die DBOX02 Pro überwindet mit ihrer bahnbrechenden LaserVibe(TM)-Technologie, dem

vielseitigen integrierten Standfuß, der InstanPro AI-Bildkonfiguration und der nahtlosen Google TV-Integration - einschließlich lizenziertem Netflix - die herkömmlichen Grenzen in Bezug auf Helligkeit und Komfort. Diese leistungsstarke Kombination bietet echte Plug-and-Play-Funktionalität und verwandelt jeden Raum mühelos in den idealen Ort für Filmabende mit der Familie, immersives Gaming oder Streaming unter freiem Himmel. Über Dangbei Dangbei ist ein Premium-Anbieter von intelligenten Unterhaltungslösungen, der sich auf Projektoren und andere innovative Produkte spezialisiert hat. Mit über 200 Millionen Nutzern weltweit bietet Dangbei beeindruckende Grafik und immersiven Sound und verwandelt Räume in lebendige Unterhaltungs-, Arbeits- und Lebenszentren. Dangbei ist führend im Bereich Software für große Bildschirme und bietet eine umfangreiche App- und Inhaltsbibliothek für Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.dangbei.com/. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc4b1641-9e64-452c-be30- 1bbd126232a0/de °