GNW-Adhoc: YPrime bringt bahnbrechende eCOA-Plattform zur Beschleunigung von Implementierungen um bis zu 30 % auf den Markt

YPrime (http://www.yprime.com/), der führende Pionier im Bereich der Technologie für klinische Studien, gab heute die Einführung seiner hochmodernen SaaS-Plattform eCOA 7.0 bekannt. Diese bahnbrechende Veröffentlichung unterstreicht das Engagement von YPrime, die Landschaft der klinischen Studien zu revolutionieren, indem fortschrittliche Technologie mit benutzerorientiertem Design kombiniert wird, um die Durchführung klinischer Studien zu beschleunigen. Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute beauftragen eClinical-Anbieter mit der komplexen und intensiven Entwicklung und Prüfung von eCOAs auf digitalen Plattformen, um sie mit den Prüfplänen abzustimmen. YPrime revolutioniert diesen veralteten Ansatz mit seiner innovativen, codelosen, mandantenfähigen Plattform und bietet eine vollständig konfigurierbare Lösung, die Implementierungen um bis zu 30 % beschleunigt. ?YPrime eCOA 7.0 baut auf unserer Grundlage zur Verbesserung der Patientenerfahrung auf und wurde entwickelt, um sowohl die Erfahrung der Website als auch die der Sponsoren zu verbessern, von einem benutzerfreundlichen Design bis hin zu einem neuen Data Warehouse, das eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht", so Mike Hughes, Chief Product Officer bei YPrime. ?Sponsoren sind fortwährend auf der Suche nach Möglichkeiten, Abläufe zu optimieren, Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Die robusten Funktionen der neuen eCOA-Plattform von YPrime ermöglichen hierzu eine nahtlose Rückwärtskompatibilität, um Studien zukunftssicher zu machen." eCOA 7.0 von YPrime unterstützt sowohl komplexe als auch einfache Studien und bietet Patienten, Prüfzentren und Sponsoren gleichermaßen unvergleichliche Vorteile. Es ermöglicht einen schnelleren Studienbeginn, qualitativ hochwertige Daten und operative Effizienz und bietet: * Konfigurierbare und programmierfreie Lösung für eine schnelle Bereitstellung - eCOA 7.0 muss nicht programmiert werden, ist vollständig konfigurierbar und ermöglicht eine schnelle Einführung von Studien, wodurch sich die Startzeiten um bis zu 30 % verkürzen. * Data Warehouse für fundierte Entscheidungen - Durch die vollständige Transparenz, die Verwaltungsfunktionen für studienspezifische Daten und die vollständige Übersicht über alle Studien können Sponsoren dank fortschrittlicher Portfolioanalysen schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen und so ihre betriebliche Effizienz verbessern. * Erweiterte Compliance-Überwachung zur Risikominderung - Diese neue Funktion bietet eine einheitliche Ansicht der Compliance über alle Indikationen, Programme und Protokolle hinweg und ermöglicht es Sponsoren, diesbezügliche Probleme proaktiv zu überwachen und anzugehen. * Leistungsüberwachung von Prüfzentren zur Optimierung der Teilnehmerzahl - Sponsoren können die Teilnehmerzahlen an verschiedenen Prüfzentren und in verschiedenen Ländern messen und so Bereiche mit hoher oder niedriger Leistung identifizieren, um den Fokus und die Ressourcen zu optimieren. Das System überwacht die Einhaltung der Vorschriften durch die Patienten, sodass die Überwachungsaktivitäten an den Prüfzentren rationalisiert werden können und die Leistung der Studien verbessert werden kann. * Durchgängige Benutzererfahrung mit einer einheitlichen Portal- und Tablet- Oberfläche - Eine konsistente Benutzeroberfläche für alle Portal- und Tablet-Plattformen sorgt für eine einfache Umstellung und effiziente Handhabung ohne aufwendige Umschulungsaktivitäten. ?Wir bei YPrime haben Innovationen eingeführt, während unsere Mitbewerber ihre Altsysteme integriert haben", so Jim Corrigan, Chief Executive Officer bei YPrime. ?Mit unserer neuesten Version 7.0 bietet YPrime unübertroffene Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz und positioniert sich damit als definitiver Marktführer im Bereich eCOA. Kein anderes eCOA-Unternehmen bietet eine so umfassende Konfigurierbarkeit und ein so benutzerorientiertes Design wie wir, das die Dateneingabe und -verwaltung effizient und benutzerfreundlich macht." Um eCOA 7.0 in Aktion zu zeigen, wird YPrime Produktpräsentationen veranstalten, bei denen die fertigen Updates für alle Modalitäten vorgestellt werden. Aufgezeichnete Demos und der Zugang zum neuen Portal werden für diejenigen verfügbar sein, die die Möglichkeiten der Plattform erkunden möchten. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung einer Demo besuchen Sie bitte www.yprime.com/ecoa (https://www.yprime.com/ecoa). Über YPrime Bei YPrime (http://www.yprime.com/) rationalisieren wir die Durchführung klinischer Studien mit einer konfigurierbaren Plattform, die auf Geschwindigkeit, Qualität und Sicherheit ausgelegt ist. Mit 50 % schnelleren IRT-Startzeiten, bis zu 30 % schnelleren eCOA-Startzeiten und Qualitätsstandards, die 50 % über dem Branchendurchschnitt liegen, kann YPrime Ihnen helfen, Sicherheit zu erlangen.