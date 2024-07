Die meistgehandelten Produkte: Anleger sind bullish für Mercedes-Benz und Nvidia gestimmt

Nach einer turbulenten Woche an den Märkten hat sich die Lage zum Ende der Woche etwas beruhigt. Der starke Kursrutsch an der Wall Street am Donnerstag führte weltweit zu Belastungen der Aktienmärkte, wodurch der deutsche Leitindex zeitweise fast 300 Punkte verlor, sich jedoch bis zum Handelsende dank einer Erholung in den USA wieder teilweise erholte.

Anleger zeigen starkes Interesse an Call-Optionen für NASDAQ®, Mercedes-Benz und Nvidia sowie an Long-Positionen für Rheinmetall.

Die NASDAQ® Call-Optionen sind besonders gefragt, da die Tech-Riesen in den vergangenen Tagen besonders stark abgestraft wurden und die Anleger nun anscheinend auf eine Erholung hoffen. Mercedes-Benz Call-Optionen ziehen Aufmerksamkeit auf sich, da das Unternehmen heute seine Q2 Earnings vorgestellt hat. Während die Erwartungen bei den EPS übertroffen wurde, blieb der Umsatz und besonders das Geschäfft in China hinter den Erwartungen zurück. Nvidia Call-Optionen sind angesichts der steigenden Nachfrage nach GPUs für KI-Anwendungen weiterhin attraktiv. Viele Anleger sehen in den Kursrückgängen der letzten Tage hier eine gute Einstiegsmöglichkeit. Rheinmetall Long-Positionen profitieren weiterhin von gestiegenen Rüstungsausgaben und neuen Aufträgen für Verteidigungssysteme.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ® Call HD1DCW 19,97 18,830.58 16853,1982 Punkte 9,04 Open End DAX® Call HD3D8S 4,15 18348,00 17952,4150 Punkte 54,84 Open End Commerzbank Call HD77HQ 0,63 15,12 14,571295 EUR 24,61 Open End Mercedes Call HB21NX 1,66 63,29 46,451163 EUR 3,99 Open End NASDAQ® Call HD5JVB 6,96 18,830.58 18286,7211 Punkte 15,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD5S34 1,09 18352,91 Punkte 18000,00 Punkte 73,61 13.08.2024 DAX® Put HD5S35 1,34 18352,91 Punkte 18100,00 Punkte 84,68 13.08.2024 DAX® Call HD5S2A 2,13 18354,93 Punkte 18400,00 Punkte 111,70 13.08.2024 Nvidia Call HD5R6B 9,09 113,89 USD 135,00 USD 10,54 18.12.2024 Vinci Put HC3101 0,33 107,65 EUR 100,00 EUR 31,94 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 10:56 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Traton Long HD3T6M 4,290 29,225 EUR 23,005439 EUR 5 Open End Rheinmetall Long HD367J 13,01 486,10 EUR 353,643298 EUR 4 Open End S&P500 Long HD7489 2,650 5444,88 Punkte 5184,24461 Punkte 25 Open End Sanofi Long HD0EBJ 1,470 96,28 EUR 91,010405 EUR 15 Open End Tesla Long HD2QPK 8,08 224,905 USD 146,878912 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.07.2024; 11:10 Uhr;

