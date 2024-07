EQS-News: HENSOLDT mit starkem Auftragseingang und gesteigerter Profitabilität im ersten Halbjahr 2024

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HENSOLDT mit starkem Auftragseingang und gesteigerter Profitabilität im ersten Halbjahr 2024



Auftragseingang von 1.359 Millionen EUR im ersten Halbjahr

Neuer Rekord-Auftragsbestand von 6.553 Millionen EUR

Umsatz wächst im ersten Halbjahr 2024 um 17,0% auf 849 Millionen EUR

Bereinigtes EBITDA verbessert sich um 26,2% auf 103 Millionen EUR

Bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 12,2% (Vorjahr: 11,3%)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Taufkirchen, 26. Juli 2024 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) hat im ersten Halbjahr 2024 ihre Position als führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungs-elektronikindustrie mit globaler Reichweite weiter gefestigt. Das positive Branchenumfeld und die anhaltend hohen Verteidigungsausgaben führten zu einem erneut hohen Auftragseingang, der in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf insgesamt 1.359 Millionen EUR stieg und die hohen Auftragseingänge des Vorjahreszeitraums (1.071 Millionen EUR) übertraf.

Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,0 % (849 Million EUR; Vorjahr: 726 Millionen EUR) gesteigert werden. Zudem gab es gegenüber dem Vorjahr weniger Pass-Through-Geschäft (Umsatzerlöse mit niedrigem Wertschöpfungsanteil). Zu diesem dynamischen Wachstum im Kerngeschäft trugen insbesondere auch die TRML-4D-Radare bei. Die starke Zunahme des bereinigten EBITDA um 26,2 % (103 Millionen EUR; Vorjahr: 82 Millionen EUR) ergab sich hauptsächlich aus einem, im Wesentlichen durch das Kerngeschäft getriebenen, gesteigerten Umsatzvolumen und daraus resultierenden Skaleneffekten sowie aus dem erstmaligen Einbezug der ESG-Gruppe. Die ESG-Gruppe trug mit 82 Millionen EUR zu diesem Wachstum bei. Das Kerngeschäft bereinigt um die Geschäftsaktivitäten der ESG-Gruppe wuchs um 10 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 12,2% (Vorjahreszeitraum: 11,3%).

Oliver Dörre, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Die erfolgreiche Entwicklung unseres Geschäfts zeigt, dass wir in der angespannten geopolitischen Sicherheitslage als plattformunabhängiger Anbieter unsere Kunden mit marktführenden Lösungen für die Sicherheitsanforderungen der Zukunft unterstützen können. Das positive Ergebnis im ersten Halbjahr 2024 bestätigt, dass unsere Strategie greift und wir vor allem auch in operativer Hinsicht die richtigen Weichen gestellt haben. Die Integration der ESG-Gruppe ist erfolgreich und wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs entschlossen fort. Damit bleiben wir weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Kunden.“

Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Die anhaltende Dynamik unserer Auftragseingänge spiegelt das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Luftverteidigung wider. Im zweiten Jahr in Folge verzeichnen wir zum Halbjahr einen starken Auftragseingang von deutlich über einer Milliarde Euro. Unser aktueller Auftragsbestand beläuft sich auf rund 6,6 Milliarden Euro – gut eine Milliarde mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit diesem robusten Fundament unterstreichen wir einmal mehr unsere Bereitschaft und Fähigkeit, mit unseren Lösungen einen wichtigen Beitrag zur nationalen und internationalen Verteidigung zu leisten.“

Anhaltend starkes Wachstum bei Auftragseingang

Mit einem Volumen von 1.359 Millionen EUR übertraf der Auftragseingang im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres das bereits hohe Niveau des Vorjahreszeitraums von 1.071 Millionen EUR um 26,9%. Geprägt war der Auftragseingang insbesondere durch das für die deutsche Bundeswehr beauftragte Luftverteidigungssystem Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS). Desweiteren konnten Auftragseingänge für weitere TRML-4D-Radare zur Unterstützung der Ukraine sowie Auftragseingänge im Rahmen der European Sky Shield Initiative ESSI für Lettland und Slowenien verzeichnet werden. Ab dem zweiten Quartal 2024 sind die Auftragseingänge der erstmalig einbezogenen ESG-Gruppe in Höhe von 166 Millionen EUR im Segment Sensors für drei Monate enthalten. Im Segment Optronics lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2024 mit 139 Millionen EUR deutlich unter dem starken Auftragseingang des Vorjahreszeitraums. Das erste Halbjahr 2024 umfasste insbesondere Aufträge im Rahmen des Laser-Entfernungsmessgeräts für den Kampfpanzer M1 Abrams, einen Auftrag im Rahmen des Projekts LVS NNbS in der Produktlinie Ground Based Systems sowie Aufträge in der Produktlinie Industrial Commercial Solutions in Verbindung mit der Final Focus Metrology (FFM). Das Vorjahr war geprägt durch Auftragseingänge unter anderem für die Plattform Leopard 2 in der Produktlinie Ground Based Systems.

Positive Steigerung bei Umsatz, Ergebnis und Free-Cashflow

Die Umsatzerlöse der HENSOLDT-Gruppe stiegen um 17,0% auf 849 Millionen EUR (Vorjahr: 726 Millionen EUR). Zu einem dynamischen Wachstum im Kerngeschäft im ersten Halbjahr 2024 trugen insbesondere die TRML-4D-Radare zur Luftverteidigung bei. Die beiden Großprojekte PEGASUS (luftgestütztes System zur elektronischen Signalaufklärung) und die Eurofighter-Radare entwickelten sich wie erwartet, die Umsatzerlöse mit niedrigem Wertschöpfungsanteil lagen deutlich unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte EBITDA konnte auf 103 Millionen EUR gesteigert werden (Vorjahr: 82 Millionen EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 12,2% (Vorjahr: 11,3%). Auch der bereinigte Free-Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr und lag bei -145 Millionen Euro (Vorjahr: -157 Millionen Euro).

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2024 geht HENSOLDT von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus, maßgeblich getrieben durch die anhaltend hohe Nachfrage durch die Sondervermögen der Bundesregierung und der NATO-Staaten und die international anhaltend hohe Nachfrage nach Verteidigungslösungen. Konkret erwartet HENSOLDT einen Konzernumsatz von ca. 2,3 Milliarden EUR für das Geschäftsjahr 2024 sowie ein ebenfalls moderat steigendes, bereinigtes EBITDA mit einer bereinigten EBITDA-Marge vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil zwischen 18% bis 19%.

Kennzahlen

Millionen EUR H1 2023 H1 2024 Umsatz 726 849 Bereinigtes EBITDA 82 103 Bereinigte EBITDA Marge 11,3% 12,2% Auftragseingang 1.071 1.359 Auftragsbestand 5.671 6.553 Bereinigter Free-Cash-Flow -157 -145



Die Halbjahresmitteilung für das Geschäftsjahr 2024 ist auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024 werden voraussichtlich am 6. November 2024 veröffentlicht.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Komplettlösungen an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Sensordatenfusion, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit kontinuierlich aus. 2023 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 8.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

Pressekontakt HENSOLDT

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

