AKTIE IM FOKUS 2: Heineken auf Viermonatstief nach Wertberichtigung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Heineken haben am Montag mit einem deutlichen Kursrückgang auf eine Wertberichtigung des Brauereikonzerns reagiert. Im frühen Handel sackten sie um bis zu 7,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten ab. Zuletzt notierten die Papiere 6,4 Prozent niedriger bei 84,92 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich das Minus auf rund 7 Prozent.

Die niederländische Brauerei nahm eine Wertminderung in Höhe von 874 Millionen Euro an seiner 40-prozentigen Beteiligung an der China Resources Beer vor. Sie begründete dies unter anderem mit Sorgen um die heimische Biernachfrage, die den Aktienkurs der chinesischen Brauerei belastet hätten. Zudem fiel der operative Gewinn der Niederländer im ersten Halbjahr geringer als vom Markt erwartet aus.

Die Aktien des Konkurrenten Carlsberg fielen im Sog zum Wochenstart um 3,9 Prozent./edh/mis