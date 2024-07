Aktien New York Ausblick: Börsen knüpfen an Freitagsgewinne an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften nach ihrem starken Abschluss der Vorwoche am Montag erst einmal weiter zulegen. Der Schwung dürfte aber nachlassen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,5 Prozent im Plus auf 40.800 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde 0,9 Prozent höher mit 19.202 Zählern erwartet.

Die Wall Street hatte am Freitag deutlich angezogen, nachdem der Optimismus über eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed bereits im September und möglicherweise eine oder zwei weitere Lockerungen bis Jahresende nach den jüngsten US-Inflationsdaten gestiegen war. "Der gedämpfte Preisanstieg wird die Zuversicht der US-Notenbank stärken, dass die Inflation auf dem Weg zu ihrem 2-Prozent-Ziel ist", sagte Michael Pearce, Vize-Chefvolkswirt bei Oxford Economics.

Die Anleger warten auf entsprechende geldpolitische Äußerungen anlässlich der Fed-Sitzung am Mittwoch. Weitere Impulse könnten in der neuen Woche von den Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne Apple , Amazon und Microsoft ausgehen.

Unter den Einzelwerten sackten Abbott Laboratories im vorbörslichen Geschäft um 5,6 Prozent ab. Vorausgegangen war ein Urteil im Zusammenhang mit Babynahrung im US-Bundesstaat Missouri. Abbott bestreitet den Vorwurf und will gegen das Urteil vorgehen.

Die Anteilsscheine von McDonald's gewannen vorbörslich 1,1 Prozent. Der US-Fastfood-Konzern erlitt im zweiten Quartal angesichts knapper Verbraucherbudgets zum ersten Mal seit fast vier Jahren einen Umsatzrückgang und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten, die ein leichtes Wachstum erwartet hatten. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,02 Milliarden Dollar. Das waren 12 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Papiere von Tesla gewannen vorbörslich 1,8 Prozent. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte die Titel des Elektroautobauers zum bevorzugten Wert im US-Autosektor erklärt und gleichzeitig Ford (minus 0,2 Prozent) diesen Status entzogen.

Die Aktien von Enstar Group Limited fielen vorbörslich um 5,5 Prozent. Das Unternehmen gab eine Fusionsvereinbarung bekannt, wonach Sixth Street Enstar übernehmen wird. Die Aktionäre von Enstar sollen bei Abschluss der Transaktion 338 US-Dollar je Stammaktie erhalten, was einem Gesamtwert von 5,1 Milliarden US-Dollar entspricht./edh/mis