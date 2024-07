ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Evotec auf 'Equal-weight' - Ziel 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Evotec von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 12 Euro gesenkt. "Back to basics", titelte Analyst Thibault Boutherin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum anhaltenden Strategiewandel des Wirkstoffforschers. Der Experte sieht durchaus Kurspotenzial, wenn Evotec die angepassten Erwartungen erfüllt. Dies sei aber nur schwer kalkulierbar./ag/gl

