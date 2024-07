EQS-News: H2 Core AG startet Auslieferung erster Wasserstoffsysteme aus Gesamtauftrag mit Volumen von rd. 30 Mio. Euro

EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Sonstiges

H2 Core AG startet Auslieferung erster Wasserstoffsysteme aus Gesamtauftrag mit Volumen von rd. 30 Mio. Euro



Kapazitätserweiterungen durchgeführt, Produktion von 50 AEM Flex 120 gestartet

Zwei AEM Flex 120 seit Anfang Juni 2024 ausgeliefert

Stärkung der globalen Partnerschaften durch Beschleunigung der Projekte

Heide, 29. Juli 2024 – Die H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) hat mit der Produktion und Auslieferung der Elektrolyseure AEM Flex 120 begonnen. Die Enapter AG hatte an H2 Core die Montage von 50 dieser Elektrolyseure der Multicore-Klasse vergeben. Die ersten zwei von H2 Core produzierten AEM Flex 120 wurden vor kurzem ausgeliefert. H2 Core plant, im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 14 AEM Flex 120 zu produzieren. Die weiteren 36 Elektrolyseure sollen 2025 produziert und ausgeliefert werden. Die AEM Flex 120 werden unter anderem an Enapter direkt geliefert, aber auch an Kunden und Partner von H2 Core.

Mit der Produktion im eigenen Werk in Heide spielt H2 Core seine Stärken in der Beschleunigung der „Time-to-Market“ für diese Partner und Kunden aus, indem der AEM Flex 120 durch optionale Erweiterungen wie Container, Dryer, Speicher, Kompressoren oder auch Brennstoffzellen nach Kundenwünschen zum vollständigen Komplettsystem aus einer Hand ergänzt wird. Dies ermöglicht den weltweiten Umsetzungspartnern vor Ort und Kunden eine stark beschleunigte Projektumsetzung, da die eigenständige zeitraubende Suche nach passenden Ergänzungen sowie die umfangreiche Konstruktion und Dokumentation entfällt.

Das sich aus dem Bau der AEM Flex 120 und der Ergänzung mit Zusatzkomponenten ergebende Umsatzpotenzial beträgt rd. 30 Mio. Euro und soll in den Jahren 2024 und 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden.

Der AEM Flex 120 kann täglich 54 kg Wasserstoff mit einer Reinheit von 99,999 Prozent (mit einem optionalen Trockner) produzieren, was einer Nennleistung von 120 kW entspricht. Primäre Anwendungsgebiete des Elektrolyseurs sind Industrieprojekte, Wasserstoff-Betankungssysteme und dezentrale Energielösungen. H2 Core hat sich für diesen Elektrolyseur von Enapter entschieden, da er neben der hervorragenden Effizienz komplett auf den Einsatz von Iridium verzichtet und damit den Kunden der H2 Core nicht dem Risiko erheblicher Preissteigerungen aussetzt. H2 Core achtet neben einer effizienten Umsetzung der Kundenprojekte auch auf eine langfristige Investitions- und Erweiterungssicherheit.

Ulf Jörgensen, CEO und Gründer von H2 Core: „Mit dem Bau des AEM Flex 120 erweitern wir unser Leistungsangebot planmäßig und ergänzen die Serienproduktion unserer Cabinet-Pakete. Mit Gesamtlösungen aus einer Hand bedienen wir die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden passgenau und durch die Modularität der von uns verbauten Produkte erhöhen wir die Umsetzungsgeschwindigkeit für Wasserstoffprojekte erheblich. Eine kurzfristige Lieferung und Inbetriebnahme ist für viele Kunden genauso wichtig wie einfache Erweiterungsmöglichkeiten ohne Kostenrisiken ausgesetzt zu sein. Daher setzen wir nur Elektrolyseure ein, die kein Iridium enthalten.“

Über H2 Core:

Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com.

Unternehmenskontakt:

H2 Core AG

Rüsdorfer Straße 8

25746 Heide

E-Mail: ir@h2core.com

Pressekontakt:

edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: h2core@edicto.de

