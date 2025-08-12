Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Mainova AG: Kapitalerhöhung- Ausnutzung des genehmigten Kapitals

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Mainova AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Mainova AG: Kapitalerhöhung- Ausnutzung des genehmigten Kapitals

12.08.2025 / 10:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Inhalt der Ad-Hoc-Mitteilung: Mainova Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung - Ausnutzung des Genehmigten Kapitals

Frankfurt am Main, 12. August 2025 – Der Vorstand der Mainova Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen von EUR 170.746.342,40 um bis zu EUR 21.343.257,60 bis zu EUR 192.089.600,00 mit Ausgabe von bis zu 9.102 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Inhaberaktien") und bis zu 824.619 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Namensaktien", insgesamt die "Neuen Aktien") zu erhöhen. Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 360,00 je Aktie ("Bezugspreis"). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnanteilsberechtigt. [Der Emissionserlös dient vorrangig der Durchführung weiterer Investitionen.]

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 8 : 1 zum Bezug ("Bezugsverhältnis") angeboten. Jeder Aktionär wird somit berechtigt sein, für 8 alte Aktien eine Neue Aktie zu zeichnen und zu beziehen. Das Bezugsrecht der Inhaber der Inhaberaktien ist jedoch beschränkt auf den Bezug Neuer Inhaberaktien; das Bezugsrecht der Inhaber der Namensaktien ist beschränkt auf den Bezug Neuer Namensaktien. Das Bezugsrecht für Aktienspitzen wird ausgeschlossen.

Der Beschluss bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Mainova AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Ende der Insiderinformation.

Ende der Insiderinformation

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mainova AG
Solmsstraße 38
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:069 - 213 - 83021
Fax:069 - 213 - 83020
E-Mail:c.ruebig@mainova.de
Internet:www.mainova.de
ISIN:DE0006553464, DE0006553407
WKN:655346, 655340
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
EQS News ID:2182770
Ende der MitteilungEQS News-Service

2182770 12.08.2025 CET/CEST

