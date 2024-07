Die Hensoldt-Aktie könnte am Montag ihre fast dreiwöchige Schwächephase hinter sich lassen. Auftrieb gab eine Kaufempfehlung von Warburg Research.

Die Papiere stiegen bis auf 34,94 Euro, scheiterten dann aber erst einmal - wie schon am Freitag - am Widerstand der 21-Tage-Linie, die Signale gibt für den kurzfristigen Trend. Zuletzt gewannen die Titel des Rüstungselektronikspezialisten noch 3,6 Prozent auf 34,44 Euro. Damit setzten sie sich im MDax an die Spitze.

Auf die am vergangenen Freitag vorgelegten Quartalszahlen hatten Hensoldt noch mit Kursschwankungen reagiert und letztlich schwächer geschlossen. Warburg-Analyst Christian Cohrs attestierte dem Unternehmen aber gute Quartalsergebnisse. Das Kurspotenzial sei nach der Korrektur wieder attraktiv.

dpa-AFX