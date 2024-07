Anschläge auf Telekom-Anlagen in Frankreich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Wenige Tage nach den Brandanschlägen auf französische Bahnlinien ist das Telekommunikationsnetz des Landes attackiert worden.

Durch Vandalismus seien Mobilfunk- und Festnetz-Verbindungen in einigen Regionen gestört, schrieb die geschäftsführende Staatssekretärin für Digitales, Marina Ferrari, am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X. Zuvor hatten die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFM TV über die Vorfälle berichtet.

Den Medien zufolge wurden Anlagen der Telekom-Konzerne SFR und Bouygues im Süden Frankreichs, in der Region Meuse nahe Luxemburg sowie im Gebiet Oise in der Nähe von Paris beschädigt. SFR und Bouygues waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Am Freitag hatten Saboteure das Hochgeschwindigkeitsnetz der französischen Bahn SNCF kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris lahmgelegt. Die Regierung vermutet linksextreme Kräfte dahinter.

