IRW-News: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals unterzeichnet finale Optionsvereinbarung mit Eldorado Gold

IRW-PRESS: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals unterzeichnet finale Optionsvereinbarung mit Eldorado Gold

TRU gewährt Option auf den Erwerb von 80 % der Besitzanteile an TRUs Projekt Golden Rose

Toronto, Ontario - 30. Juli 2024 / IRW-Press / TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU, OTCQB: TRUIF, FWB: 706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 29. Juli 2024 eine finale Earn-in-Vereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit der Eldorado Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO) (Eldorado) unterzeichnet hat, mit der Eldorado die exklusive Option (die Option) auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an TRUs Projekt Golden Rose (siehe nachstehende Definition) erwirbt. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage entlang der goldführenden Scherungszone Cape Ray-Valentine Lake im Zentrum von Neufundland (siehe Abbildung 1). Alle Zahlenwerte sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, meint dazu: Wir sind begeistert, gemeinsam mit Eldorado den Ausbau des Projekts Golden Rose voranzutreiben. Wir betrachten diese Entwicklung als klare Bestätigung der Arbeiten, die wir seit der Optionierung des ersten Konzessionspakets von Altius Minerals im Jahr 2021 umgesetzt haben, wozu auch zählt, dass wir im vergangenen Jahr die Unterstützung unseres strategischen Investors Ormonde Mining sicherstellen konnten. Die Investitionen von Eldorado im Rahmen der Optionsvereinbarung werden die weitere Ausschöpfung des Gold- und Kupferpotenzials des Projekts beschleunigen. Die Barzahlungen wiederum leisten einen Beitrag zur Finanzierung der auf TRU entfallenden Gemeinkosten, nachdem wir nach wie vor als Projektbetreiber tätig sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76383/TRUPrecious_300724_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Standort des Projekts Golden Rose

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Um sich 80 % der Besitzanteile am Projekt Golden Rose zu sichern, muss Eldorado spätestens zu den nachfolgend genannten Terminen entsprechende Zahlungs- und Explorationsauflagen (Explorationsausgaben) tätigen:

Zeitraum Barvergütung (CAD) Explorationsausgaben (CAD)

Innerhalb von zehn (10) 250.000 $ -

Geschäftstagen nachdem TRU

die finale Genehmigung der

TSX Venture Exchange

(TSXV) und die

erforderlichen Lizenzen

erhalten

hat

Bis spätestens 5. Juli 2025 - 660.000 $ (Bohrungen)

Spätestens am ersten (1.) 250.000 $ -

Jahrestag der

Unterzeichnung der

Optionsvereinbarung

(Gültigkeitsdatum)

Am oder vor dem zweiten (2) 250.000 $ 1.000.000 $

Jahrestag des Datums des (Explorationsausgaben im Gesamtwert von

Inkrafttretens 1.660.000

$)

Am oder vor dem dritten (3) 250.000 $ 1.000.000 $

Jahrestag des Datums des (Explorationsausgaben im Gesamtwert von

Inkrafttretens 2.660.000

$)

Am oder vor dem vierten (4) 250.000 $ 1.000.000 $

Jahrestag des Datums des (Explorationsausgaben im Gesamtwert von

Inkrafttretens 3.660.000

$)

Am oder vor dem fünften (5) - 3.340.000 $

Jahrestag des Datums des (Explorationsausgaben im Gesamtwert von

Inkrafttretens 7.000.000

$)

Am oder vor dem Tag der 7.000.000 $ -

Ausübung der

Option

Summen: 8.250.000 $ 7.000.000 $

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird TRU zunächst als Betreiber des Projekts Golden Rose fungieren. Ein Fachausschuss, der sich aus drei Vertretern von Eldorado und zwei Vertretern von TRU zusammensetzt, wird die Arbeitsprogramme und auch die Explorationsausgaben überprüfen und in betrieblichen Belangen Unterstützung bieten.

Im Falle der Ausübung der Optionsvereinbarung würde diese dazu führen, dass Eldorado jeweils in den Besitz einer 80%igen Beteiligung an (a) den zu 100 % von TRU gehaltenen Mineralkonzessionen und (b) den Rechten von TRU im Hinblick auf den Erwerb einer 65%igen Beteiligung an bestimmten angrenzenden Mineralkonzessionen gemäß einer Optionsvereinbarung mit der Firma Quadro Resources Ltd. in der aktuellen Fassung (zusammen das Projekt Golden Rose, Golden Rose oder das Projekt) gelangt.

Nachdem Eldorado seine Option ausgeübt hat, werden TRU und Eldorado eine Joint-Venture-Vereinbarung aushandeln und unterzeichnen. Sollte TRUs Beteiligung an einem solchen Joint Venture auf unter 10 % verwässert werden, würde diese Beteiligung in eine 2%ige NSR-Gebühr umgewandelt, die Eldorado bei Erreichen der kommerziellen Produktion zu 1 % für eine Summe von 5.000.000 $ zurückkaufen könnte.

Die Optionsvereinbarung enthält außerdem einen Mechanismus, wonach Eldorado die Rechte an Teilen des Projekts, in denen Vorkommen bestimmter ausgeschlossener kritischer Mineralien, vor allem Zink und Nickel, aufgefunden wurden, abtreten wird, was bedeutet, dass TRU der begünstigte bzw. wirtschaftliche Eigentümer sämtlicher Entdeckungen, die nicht Gold oder Kupfer betreffen, bleibt.

Die Optionsvereinbarung unterliegt bestimmten Bedingungen, nämlich: (i) dass die Börsenaufsicht der TSXV ihre finale Genehmigung erteilt; (ii) dass die Aktionäre des Unternehmens, wie von der TSXV vorgeschrieben, ihre Einwilligung erteilen, welche TRU in schriftlicher Form einzuholen beabsichtigt; und (iii) dass TRU die für die Durchführung der Explorationsarbeiten benötigten Genehmigungen beibringt. Die Gewährung der Option soll voraussichtlich am bzw. um den 6. August 2024 erfolgen.

Eine Kopie der Optionsvereinbarung wird im Unternehmensprofil von TRU auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht. Die Beschreibung der hier enthaltenen Optionsvereinbarung wird durch den vollständigen Text der Optionsvereinbarung eingeschränkt.

Ergebnisse der Aktionärsversammlung

Das Unternehmen berichtet außerdem über die Abstimmungsergebnisse seiner am 29. Juli 2024 abgehaltenen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung. Die Aktionäre haben allen bei der Versammlung vorgebrachten Punkten zugestimmt. Auch die Wahl jeder der von der Unternehmensführung nominierten Direktoren - namentlich Joel Freudman, Manish Kshatriya, Brian Timmons, Steve Nicol und Steven Agnew - wurde angenommen. Die Aktionäre haben zudem ihre Zustimmung zu folgenden Punkten erteilt: Wiederbestellung von McGovern Hurley LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr; Aktienoptionsplan des Unternehmens; Vorabgenehmigung für die mögliche freiwillige Einstellung der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV, obgleich eine solche Initiative derzeit nicht in Erwägung gezogen wird; Vorabgenehmigung für eine mögliche Änderung des Firmennamens, obgleich eine solche Initiative derzeit nicht in Erwägung gezogen wird; sowie Vorabgenehmigung für eine mögliche Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens, obgleich eine solche Initiative derzeit nicht in Erwägung gezogen wird.

Über Eldorado Gold Corp.

Eldorado ist ein Produzent von Gold und Basismetallen, der Betriebsstätten für den Bergbau, die Erschließung und die Exploration in der Türkei, Kanada und Griechenland unterhält. Das Unternehmen beschäftigt außerdem hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter, setzt auf eine sichere und verantwortungsbewusste Betriebsführung, verfügt über ein Portfolio von hochwertigen Projekten und kann auf Langzeitpartnerschaften mit den örtlichen Kommunen verweisen. Die Stammaktien von Eldorado werden an der Toronto Stock Exchange (TSX: ELD) und an der New York Stock Exchange (NYSE: EGO) gehandelt.

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU (TSXV: TRU, OTCQB: TRUIF, FWB: 706) hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch eine umsichtige Erschließung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen und Transaktionen mit Weitblick den Unternehmenswert langfristig zu steigern. TRU beschäftigt sich mit der Gold- und Kupferexploration in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Golden Rose im potenzialreichen zentralen Goldgürtel Neufundlands. Das Projekt wurde ursprünglich von der Firma Altius Minerals, die an der TSX gelistet ist, in Option übernommen. Golden Rose ist ein 264,25 km2 großes Konzessionspaket von regionaler Bedeutung, das sich auf einer Streichlänge von 45 km entlang der mineralreichen Scherungszone Cape Ray-Valentine Lake erstreckt und direkt zwischen dem von Calibre Mining betriebenen Goldprojekt Valentine und dem Goldprojekt Cape Ray der Firma AuMega Metals liegt. Darüber hinaus hält TRU eine Option von Quadro Resources Ltd. zum Erwerb von insgesamt 65 % der Besitzanteile an zwei Konzessionspaketen mit einer Gesamtfläche von 33,25 km2 auf dem Gelände des Projekts Golden Rose, die eine Streichlänge von 12 km der Scherungszone abdecken. TRU ist zu rund 36 % im Besitz des europäischen strategischen Investors Ormonde Mining plc (AQSE: ORM).

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. (Resurgent), einer Handelsbank, die Beratungsdienstleistungen für Risikokapitalmärkte und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden börsennotierten oder privaten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Micro Caps) zusammen, die an kanadischen Börsen gelistet sind. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind auf der Website von Resurgent, https://www.resurgentcapital.ca/, oder dem LinkedIn-Profil von Resurgent unter https://ca.linkedin.com/company/resurgent-capital-corp verfügbar.

Danksagungen

TRU möchte sich bei der Regierung von Neufundland und Labrador für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program und bei der Zentralregierung für die kritische Mineralienförderung bei den Explorationsaktivitäten bei Golden Rose bedanken.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschlüsse

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich jener, die sich auf den Abschluss der in der Optionsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen, das Explorationspotenzial des Golden-Rose-Projekts und verschiedene Unternehmensinitiativen beziehen, die auf der Aktionärsversammlung des Unternehmens genehmigt wurden. Diese Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich des Optionsabkommens und zukünftiger Unternehmenspläne, die vom Management unter den gegebenen Umständen als vernünftig erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Tatsache, dass die Option von Eldorado möglicherweise niemals wie vorgeschlagen oder überhaupt ausgeübt wird, des Explorationspotenzials des Projekts Golden Rose, der Herausforderungen bei der Identifizierung, Strukturierung und Durchführung von Transaktionen zu günstigen Bedingungen oder überhaupt, der Risiken, die mit Mineralexplorationsaktivitäten verbunden sind, der behördlichen Genehmigungsverfahren und jener anderen Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sorgfältig abwägen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Diese Pressemitteilung liegt in der alleinigen Verantwortung von TRU, und Eldorado ist in keiner Weise für ihren Inhalt verantwortlich oder haftbar.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

