Aktien Europa: Kursgewinne vor US-Zinsentscheidung - Technologiewerte gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch dank der Gewinne einiger Index-Schwergewichte zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,93 Prozent auf 4.885,84 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 1,36 Prozent auf 8.386,70 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 12.337,65 Punkte zu.

Quartalszahlen, die mehrheitlich gut ankamen, setzten bei Einzelwerten und Sektoren Akzente. Die Aufmerksamkeit ist nun auf neue Impulse aus Übersee gerichtet. Am Nachmittag steht der ADP-Beschätigungsreport an, der einen Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag liefert. Am Abend folgt die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet, weshalb die Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell im Zentrum stehen dürften. "Die Tür für einen Schritt im September dürfte geöffnet bleiben, zumal einige Wirtschaftsdaten enttäuscht haben", merkten die Volkswirte der Helaba an.

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte. Die enttäuschte Reaktion auf die Microsoft -Zahlen wurde dabei von Neuigkeiten aus dem Halbleiterbereich überlagert. So gab es hoffnungsvolle Signale für das China-Geschäft des Zulieferers ASML sowie starke Geschäftszahlen von Samsung Electronics und AMD . Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass die USA Halbleiterausrüster aus den Niederlanden, Japan und Südkorea von einer nächsten Runde von Exportbeschränkungen nach China ausnehmen wollen. Dies ließ das Technologieschwergewicht ASML um 5,9 Prozent steigen.

Im Segment der Nahrungsmittelwerte glänzten Danone . Die Analysten von JPMorgan sprachen angesichts der Zahlen zum ersten Halbjahr von einem robusten Wachstum. Auf bereinigter Basis hätten operativer Gewinn (Ebit) und Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. Die Aktie gewann vier Prozent.

Gefragt waren auch Airbus . Analystin Chloe Lemarie von Jefferies bezeichnete den operativen Gewinn vor allem in der Zivilflugzeugsparte als besser als erwartet. Die Jahresziele seien nun einfacher zu erreichen, lobte Barclays-Analystin Milene Kerner. Airbus zogen um 3,5 Prozent an. Weniger gut lagen Aktien des Triebwerksbauers Safran im Rennen. Die Analysten von JPMorgan bemängelten, dass der Ausblick trotz guter Zahlen unverändert geblieben sei. Safran verloren 1,6 Prozent. Dafür überzeugte mit Schneider Electric eines der Schwergewichte im Sektor der Industriewerte. Eine solide Margenentwicklung und ein erhöhter Ausblick ließen den Wert um drei Prozent steigen.

Schwächer tendierten dagegen die Medienwerte. Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hatte im ersten Quartal dank eines Wachstums in allen Regionen zwar beim Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Der Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr. An der Börse reichte das aber nicht aus, um den Kurs weiter nach oben zu treiben. Die Aktie, die erst am Dienstag ein Rekordhoch erreicht hatte, verlor 2,9 Prozent./mf/jha/