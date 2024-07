Aktien Wien Schluss: Minimale Kursverluste - OMV nach Zahlen gesucht

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 3.701,04 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben. Viele Anleger dürften die am Mittwochabend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed abgewartet haben.

Die Fed wird zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Mit großer Spannung wird an den Finanzmärkten allerdings auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf gewartet. Auch die am Nachmittag gemeldeten Daten des Arbeitsvermittlers ADP signalisierten einen schwächeren Arbeitsmarkt und machten damit Hoffnung auf eine kommende Zinssenkung.

Impulse lieferte in Wien auch die Berichtssaison. So stiegen die Aktien der OMV nach Meldung von Quartalszahlen des Ölkonzerns um 1,2 Prozent. Die OMV hat einen den Aktionären zuzurechnenden Periodenüberschuss von 378 Millionen Euro erzielt, nach 380 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Den Analysten der Erste Group zufolge waren die Zahlen geringfügig unter den Erwartungen ausgefallen. Mehrere Faktoren hatten sich laut den Experten negativ auf das Ergebnis ausgewirkt, darunter die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen in Rumänien und der vorübergehende, wartungsbedingte Produktionsstopp im rumänischen Brazi-Werk.

Eine neue Analysteneinschätzung gab es bei Lenzing. Die Analysten von Raiffeisen Research erhöhten ihr Kursziel für die Aktie des Faserherstellers von 31 auf 33 Euro. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" wurde gleichzeitig unverändert belassen. An der Börse schlossen Lenzing mit einem Minus von 2,0 Prozent bei 32,15 Euro.

Die größten Verlierer waren Frequentis und Semperit mit Kursverlusten von jeweils gut 4 Prozent. Die größten Gewinner waren FACC mit einem Plus von 3,4 Prozent. Unter den Schwergewichten gewannen Voestalpine 1,5 Prozent./mik/spa/APA/jha