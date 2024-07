Geringere Preiserhöhungen locken Danone-Kunden an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Nahrungsmittelhersteller Danone hat seine Preise im Frühjahr weniger stark angehoben als zuvor und damit anders als etwa der Konsumgüterriese Nestle mehr Kunden angelockt.

So konnte der weltgrößte Joghurthersteller im zweiten Quartal seinen Absatz um 2,9 Prozent steigern und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,1 Prozent, wie Danone am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 6,94 Milliarden Euro zu, der Betriebsgewinn kletterte um 0,7 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro. Die Anleger an der Börse freute das: Die Danone-Aktien stiegen an der Pariser Börse mehr als vier Prozent.

Konsumgüterhersteller wie Nestle, Danone, Unilever oder Procter & Gamble hatten in der Vergangenheit bei hohen Inflationsraten an der Preisschraube gedreht, um Mehrkosten für Rohstoffe an die Verbraucher weiterzureichen. Nach fast drei Jahren mit Preiserhöhungen, die die Lebenshaltungskosten weltweit immer noch nach oben treiben, gehen die Konzerne nun vom Gas. Damit hoffen sie, Käufer zurückzugewinnen, die auf billigere Produkte wie Eigenmarken umgestiegen sind.

Danone erhöhte seine Preise im abgelaufenen Quartal nur noch um ein Prozent nach 2,9 Prozent zum Jahresauftakt und lag damit unter den Expertenschätzungen. Auch Nestle hatte weniger an der Preisschraube gedreht - plus zwei Prozent nach durchschnittlich 7,5 Prozent mehr im Vorjahr. Gleichwohl blieben die Produkte in den Regalen liegen, da die Kunden preisempfindlicher geworden sind. Das brockte dem Konzern enttäuschende Umsätze ein.

DANONE WILL NEUE KERNMARKEN AUFBAUEN

Danone-Chef Antoine de Saint-Affrique betonte, der Konzern habe in der ersten Jahreshälfte "eine starke Leistung" abgeliefert. Er bekräftigte sein Ziel, das Geschäft mit Proteinnahrung und medizinischer Ernährung ausbauen zu wollen, um sich damit unabhängiger von seinen Kernmarken Activia-Joghurt und Evian-Wasser zu machen. Auch das Geschäft mit Kaffeeprodukten soll gestärkt werden, fügte er hinzu.

Der Vorstand verfolgt das Ziel, von 2025 bis 2028 den Konzernumsatz jährlich flächenbereinigt um drei bis fünf Prozent zu steigern. Neben Activia-Joghurts und Evian-Wasser gehören unter anderem auch die Babynahrungsmarke Milupa oder Nutricia-Produkte zur medizinischen Ernährung zum Danone-Konzern.

