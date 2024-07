Qualcomm Gewinnmitteilung auf der Investor Relations Website des Unternehmens verfügbar

Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) gab heute die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 in einer Ergebnismitteilung bekannt, die auf der Qualcomm Investor Relations Website https://investor.qualcomm.com/results.cfm abrufbar ist. Die Gewinnmitteilung wird auch der Securities and Exchange Commission (SEC) in Form eines Formulars 8-K vorgelegt und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar sein.

Wie bereits angekündigt, wird Qualcomm eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals veranstalten, die am 31. Juli 2024 ab 13:45 Uhr Pacific Time (PT) unter https://investor.qualcomm.com/events.cfm live übertragen wird. Eine Audioaufzeichnung wird unter https://investor.qualcomm.com/events.cfm und per Telefon im Anschluss an die Live-Konferenz für 30 Tage verfügbar sein. Um die Aufzeichnung per Telefon anzuhören, können Anrufer in den USA die Nummer (877) 660-6853 und internationale Anrufer die Nummer (201) 612-7415 wählen. Anrufer müssen die Reservierungsnummer 13747430 verwenden.

Unsere Investor Relations Website https://investor.qualcomm.com enthält eine beträchtliche Menge an Informationen über uns, einschließlich finanzieller und anderer Informationen für Investoren, und es ist möglich, dass diese Informationen als wesentliche Informationen angesehen werden könnten. Dementsprechend sollten Investoren und andere an Qualcomm interessierte Personen die auf unserer Website veröffentlichten Informationen lesen und zusätzlich unsere Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.

Über Qualcomm

Qualcomm entwickelt unermüdlich Computing-Innovationen, damit die Welt einige ihrer größten Herausforderungen meistern kann. Unsere anerkannten Lösungen transformieren ganze Industrien. Unsere Snapdragon ® -Plattform ermöglicht nutzerfreundliche Erlebnisse. Wir sind seit mehr als 40 Jahren führend tätig und setzen Branchenstandards. Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Edge, KI, energieeffizientes Hochleistungs-Computing und herausragende Connectivity. Zusammen mit unseren Partnern ermöglichen wir eine digitale Transformation der kommenden Generation, um das Leben zu verbessern, Geschäfte zu erleichtern und die Gesellschaft voranzubringen. Wir bei Qualcomm sind Experten für menschlichen Fortschritt.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft QTL und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres QCT-Halbleitergeschäfts. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.qualcomm.com.

