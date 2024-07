Kolumne von Henry Philippson Worauf es beim Trading wirklich ankommt onvista · 31.07.2024, 11:00 Uhr Uhr Henry Philippson Redakteur • @hpfx_signale

Viele Menschen träumen vom schnellen Geld durch Wertpapierhandel an der Börse (Trading). Das scheint in der Theorie simpel, gelingt aber in der Praxis den Wenigsten. Wie ein Einstieg ins Trading dennoch gelingen kann.

Quelle: Vintage Tone/Shutterstock.com

In meiner fast 25-jährigen Karriere im Finanzsektor, die 2001 als Student am Tradingdesk einer Berliner Vermögensverwaltung mit Spezialisierung auf den Devisenhandel begann, habe ich zahlreiche Höhen und Tiefen der Märkte erlebt und dabei natürlich auch viele Tradingfehler gemacht. Dieser Artikel soll euch einige grundlegende Aspekte des Tradings näherbringen, damit ihr potenzielle Fehler beim Trading vermeiden könnt. Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

onvista Premium-Artikel