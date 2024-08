Aktien New York: Weitere Gewinne - Zinshoffnungen und Meta-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne leicht ausgebaut. Die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung im September stützte ebenso wie überraschend starke Zahlen von Meta. Der Instagram- und Facebook-Konzern gehört zu den "Magnificent 7", weshalb sein Quartalsbericht am Markt ein besonderes Gewicht hat. Nun wird mit Spannung auf die Schwergewichte Apple und Amazon gewartet, die ihr Zahlenwerk nachbörslich vorlegen werden.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte im frühen Geschäft um 0,52 Prozent auf 41.052,95 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann ebenfalls 0,52 Prozent und stieg auf 5.551,20 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,73 Prozent auf 19.505,68 Punkte nach oben.

Zur Wochenmitte hatten schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP sowie Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung neue Nahrung gegeben. Dazu passten auch die an diesem Tag veröffentlichten, überraschend deutlich gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Vor allem die ADP-Daten gelten als Indikator für den monatlichen Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag veröffentlicht wird. Er hat große Bedeutung für die US-Geldpolitik. Eine Abschwächung des Arbeitsmarktes würde es den Währungshütern erleichtern, die erhoffte geldpolitische Wende einzuleiten.

"Unaufgeregt, klar in der Botschaft und jederzeit handlungsbereit machen Powell und sein Team derzeit ihren Job. Das mag der Markt, mögen die Investoren und greifen bei Aktien weiter zu", kommentierte der Vorstandsvorsitzende von Mainsky Asset Management, Eckhard Schulte. "Die Korrektur in den großen US-Technologieaktien könnte damit genauso schnell wieder beendet sein, wie sie gekommen war."