Daimler Truck bereitet Kurzarbeit ab September vor

München (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck bereitet die Belegschaft in Deutschland wegen des schleppenden Absatzes auf Kurzarbeit vor.

"Wir wollen von September an Kurzarbeit einführen", sagte Finanzvorständin Eva Scherer am Donnerstag in Stuttgart. Zudem werde es einen Einstellungsstopp geben, die Ausgaben sollten eingefroren werden. "Wir müssen uns an die niedrigeren Produktionsmengen anpassen", sagte Vorstandschef Martin Daum in einer Telefonkonferenz. "Wir stehen vor schwierigen Entscheidungen." Im zweiten Quartal war der Absatz von Daimler Truck in Europa um 22 Prozent eingebrochen, im ersten Halbjahr lag er 15 Prozent unter Vorjahr. Weitere Sparmaßnahmen, um die Fix- und variablen Kosten zu senken, sollen folgen. "Aber dafür brauchen wir noch etwas Zeit", sagte Finanzchefin Scherer.

