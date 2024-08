Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) ist durchaus interessant. Aber das war sie auch, bevor sie so massiv gestiegen ist. Zum Zeitpunkt meines Verfassens notierte die Aktie auf einem Kurs von 588 Euro. Wenn wir bedenken, dass die Korrektur bis zum Mai des Jahres 2022 auf 177 Euro andauerte, so ist die Performance seitdem wirklich stark.

Trotzdem sollten wir die Netflix-Aktie nicht falsch bewerten. Damit meine ich insbesondere: Jetzt skeptisch sein, weil der Aktienkurs (offensichtlich) teurer ist, als noch vor einigen Monaten oder wenigen Jahren. Es gibt jedenfalls Wachstum an den entscheidenden Stellen. Lass uns das heute etwas näher beleuchten.

Netflix-Aktie: Moderates Wachstum mit einem Highlight!

Bei der Netflix-Aktie existiert bis heute ein beständiges und moderates Wachstum. Ja, man darf sogar sagen: Es hat sich zuletzt etwas beschleunigt. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 16,8 % auf fast 9,6 Mrd. US-Dollar. Zudem wuchs die Anzahl aktiver Nutzer um 8 Mio. auf über 277 Mio. Beide Werte zeigen: Spielraum für weitere Zuwächse sind durchaus vorhanden.

Das Quartalszahlenwerk zeigt mit einem freien Cashflow von 1,2 Mrd. US-Dollar auch gute Mittelzuflüsse. Im Kern ist mir eines jedoch sehr wichtig: Das Nettoergebnis bei Netflix ist derzeit dabei, besonders stark zu wachsen. Alleine im zweiten Quartal verbesserte sich der Wert von 3,29 US-Dollar im Vorjahr auf 4,88 US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 48 % im direkten Jahresvergleich.

Zudem ist das Management optimistisch, dass diese Tendenz weitergeht. Für das dritte Quartal prognostiziert Netflix ein weiteres Gewinnwachstum auf 5,10 US-Dollar. Zum Vergleich: Im dritten Quartal des Jahres 2023 lag der Wert bei 3,73 US-Dollar. Bedeutet: Es dürfte ein weiteres Gewinnwachstum von 36,7 % im Jahresvergleich geben.

Bei der Netflix-Aktie sehen wir jetzt daher ein skalierendes Geschäft. Gleichzeitig ist die fundamentale Bewertung nicht zu teuer. Für das Geschäftsjahr 2024 dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei voraussichtlich ca. 35 liegen. Natürlich ist das nicht preiswert. Netflix ist damit keine Value-Aktie. Aber mit einem solchen Gewinnwachstum dürfte sich die Bewertung konsequent relativieren und vergünstigen.

Nicht falsch bewerten!

Deshalb glaube ich: Wir dürfen die Netflix-Aktie jetzt nicht falsch bewerten. Der US-amerikanische Streaming-Platzhirsch ist jetzt in einer Phase seiner Growth-Story, in der wir ein außerordentliches Gewinnwachstum sehen. Entscheidend ist, dass das Management konsequent weitere Nutzer gewinnen kann. Diese dürften sehr direkt und bei einem gleichbleibenden Content-Budget zu einem perspektivisch weiterhin überproportionalen Gewinnwachstum führen.

Selbst wenn Netflix in den kommenden drei Jahren ein Gewinnwachstum von 20 % pro Jahr erreichen sollte, läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach dieser Zeitspanne noch bei einem Wert von ca. 20. Die Prognose erscheint mir realistisch. Möglicherweise sogar konservativ.

Aber der entscheidende Aspekt ist: Gewinnwachstum ist jetzt der Treiber bei der Netflix-Aktie. Meine These ist, dass diese Phase noch einige Jahre andauern dürfte. Netflix hat in den vergangenen Jahren ja erst begonnen, profitabel zu wachsen. Wer diese These ebenfalls teilt, der muss die aktuelle fundamentale Bewertung jedenfalls nicht zu teuer finden. Auch wenn die Aktie stark gestiegen ist: Die Wachstumsraten und die fundamentale Bewertung sind zumindest nicht uninteressant.

