Bericht - RWE hat US-Versorger Calpine im Visier

Düsseldorf (Reuters) - Der Energieriese RWE will sich nach einem Bericht des Branchendienstes "PeakLoad" an dem US-Versorger Calpine beteiligen.

RWE sei an einem Anteil von bis zu 49 Prozent an dem US-Unternehmen interessiert, berichtete "PeakLoad". RWE hatte angekündigt, bis 2030 weltweit weltweit 55 Milliarden Euro in Erneuerbare Energien, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren zu wollen. Ein Einstieg bei Calpine könne dieses Investitionsprogramm voranbringen, berichtete der Energie-Fachdienst weiter. Calpine engagiert sich im Bereich der Erneuerbaren Energien. Eine RWE-Sprecherin wollte den Bericht am Freitag nicht kommentieren. RWE-Aktien gerieten unter Druck und verloren am Nachmittag über sieben Prozent.

Calpine war vor sechs Jahren von Finanzinvestoren übernommen worden, die sich möglicherweise wieder von ihren Anteilen trennen könnten und entsprechende Optionen prüften, hatte Reuters im Mai berichtet. Neben einem Börsengang komme auch ein Verkauf von Anteilen in Betracht, hatten Insider damals gesagt. Zu einer Transaktion könnte es noch 2024 oder Anfang 2025 kommen, hieß es damals. Energy Capital Partners, Access Industries und CPP Investments hatten Calpine, das sich unter anderem in der Geothermie engagiert, im Jahr 2018 für 17 Milliarden Dollar übernommen.

