Intel - Investieren weiter in neue Werke

Frankfurt (Reuters) - Durch das milliardenschwere Sparprogramm bei Intel ist der geplante Bau einer neuen Chipfabrik in Magdeburg offenbar nicht gefährdet.

"Wir investieren weiterhin in Kernbereiche unseres Geschäfts, um sicherzustellen, dass wir für langfristiges Wachstum gut positioniert sind", sagte Firmenchef Pat Gelsinger im Rahmen der Präsentation der Quartalsergebnisse am Donnerstag (Ortszeit). Er halte an der Strategie fest, durch den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA und der EU Lieferketten widerstandsfähig zu machen.

Nach einer jahrelangen wirtschaftlichen Talfahrt will Gelsinger mit einer Schrumpfkur das Ruder bei Intel herumreißen. Er streicht rund ein Sechstel der insgesamt etwa 125.000 Stellen, kappt die Dividende und fährt Investitionen zurück. In den vergangenen Monaten hatte der Chip-Konzern für mehrere Dutzend Milliarden Dollar den Bau einer "Megafab" in Magdeburg sowie neuer Werke in anderen Ländern angekündigt.

