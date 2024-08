Aktien, die Geschichte schreiben: Die besten Aktien aller Zeiten haben etwas ganz Besonderes!

Welches könnten wohl die besten Aktien aller Zeiten sein? Nun, da an der Börse immer die Rendite bzw. die langfristige Performance zählt, müssten es Aktien sein, die Jahr für Jahr außergewöhnlich hohe Gesamtrenditen erwirtschaftet haben.

Von Unternehmen wie Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), dem Investmentkonglomerat unter der Führung von Warren Buffett, wissen wir bereits, dass jährliche Wertzuwächse von fast 20 % über Jahrzehnte möglich sind.

Aber auch viele andere Aktien haben ähnlich attraktive Renditekennziffern. Es sind nicht immer die glorreichen Sieben. Mit Visa (WKN: A0NC7B) oder McDonalds (WKN: 856958) stehen auch langweilige Unternehmen für außergewöhnliche Aktienrenditen Pate.

Die besten Aktien seit Jahrhunderten

Allerdings wird von Investoren meist nur auf ein paar vergangene Jahre geschaut. Blickt man weiter zurück, zum Beispiel über ein Jahrhundert, dominieren ganz andere Werte die Liste der besten Aktien.

Als ich kürzlich über eine Auswertung der US-Aktien mit den höchsten langfristigen Renditen stolperte, wurde mir dies bewusst. Konkret ging es um die Frage, welche Aktien seit 1925 mit einem US-Dollar den höchsten Wertzuwachs erzielt haben.

Die Antwort: Altria (WKN: 200417). Kein anderes Unternehmen schaffte es, in 98 Jahren aus einem US-Dollar 2,66 Mio. US-Dollar zu machen. Auf Platz zwei folgte Vulcan Materials (WKN: 855854), ein Baustoffhersteller aus den USA. Hier wurden im gleichen Zeitraum aus einem US-Dollar 393.492 US-Dollar.

Es dürfte jedoch schwierig sein, ein und dasselbe Unternehmen über ein Jahrhundert hinweg zu finden. Altria zum Beispiel ist heute nicht mehr dasselbe Unternehmen wie damals. Die Wachstumsaussichten sind heute völlig anders.

Es ist leichter, über ein Jahrhundert außergewöhnlich hohe Renditen zu erzielen, doch wer profitiert?

Die Auswertung zeigt mir aber auch, dass die außergewöhnlich hohen Renditen nur mit einem extrem langfristigen Anlagehorizont einhergehen. Wer schnell reich werden will, sollte sich also ein anderes Geschäftsmodell suchen.

Es stellt sich aber auch die Frage, wer nach einem Anlagezeitraum von 100 Jahren überhaupt noch in der Lage ist, an den Erträgen der Anlagen zu partizipieren. Schließlich bedeutet diese lange Haltedauer auch, dass man nie in den Genuss des Erfolgs kommt.

Es handelt sich also um eine generationenübergreifende Sichtweise, bei der ein Kapitalstock aufgebaut wird, der an die nächste Generation weitergegeben wird.

Die besten Aktien aller Zeiten sind aus heutiger Sicht oft wenig attraktiv

Schaut man sich nun die Top-Werte der Auswertung an, so muss man auch hier feststellen, dass es sich nicht gerade um die attraktivsten Werte am Finanzmarkt handelt. Konkret leidet das Unternehmen Altria beispielsweise unter einer chronischen Wachstumsschwäche, die auf einen Transformationsprozess der Branche zurückzuführen ist. Immer mehr Menschen wenden sich vom Rauchen ab und Alternativen sind noch lange nicht am Markt etabliert. Wobei Altria auch hier Schwächen in der Umsetzung besitzt.

Obwohl die Bewertung günstig erscheint und die laufenden Dividendenzahlungen hoch sind, kommt der Aktienkurs von Altria einfach nicht in Schwung. So steht über zehn Jahre nur ein Kursplus von knapp 18 % zu Buche (Stand: 20.7.24). Da tröstet auch die hohe einstellige Dividendenrendite nur wenig.

Die besten Aktien aller Zeiten sind nicht weit entfernt

Aktien, die langfristig profitabel wachsen, Rückenwind haben und gleichzeitig über einen tiefen Burggraben verfügen, haben es leichter. Dank hohem Free Cashflow sind sie in der Lage, solide Dividenden auszuschütten und sogar regelmäßig eigene Aktien zurückzukaufen – was den Aktienkurs zusätzlich beflügelt.

Das erkennen auch die Investoren, die bereit sind, dafür einen höheren Preis zu bezahlen. Genau solche Unternehmen gilt es zu finden und überzugewichten.

Der Artikel Aktien, die Geschichte schreiben: Die besten Aktien aller Zeiten haben etwas ganz Besonderes! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

