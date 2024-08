Zeitenwende an den Finanzmärkten? Das steckt hinter dem Ausverkauf | Gerd Kommer | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Tiefroter Wochenstart an den Aktienmärkten rund um den Gobus! Die Preis für die wohl bekannteste Kryptowährung Bitcoin fällt unter 50.000 USD, der japanische Aktienindex NIKKEI notiert auf 35-Jahrestief und insbesondere Tech-Aktien notieren mit tiefrotem Vorzeichen. Über die Gründe spricht ETF-Experte Dr. Gerd Kommer im Interview und gibt Tipps, wie Anleger sich jetzt verhalten sollten. Er beleuchtet zudem den Hype um US-Aktien und verrät, ob die Aktien statistisch tatsächlich auch besser gelaufen sind in den letzten 70 Jahren.



00:00 Kursrutsch rund um den Globus - was steckt dahinter?

02:22 Mögliche Gezeitenwende?

09:04 Der US-Aktienmarkt im Vergleich

13:46 Der Hype um den US-Aktienmarkt - zur Recht?

17:31 Risiken einer zu hohen Konzentration auf einzelne Sektoren

19:26 What goes up, must come down? Technologiesektor belastet MSCI World Index

20:53 Wie hoch sollte die US-Aktienquote im Depot sein?

22:40 Der Einfluss der US-Notenbank auf den Markt

23:38 Zinsen und Inflation als Unsicherheitsfaktoren

24:36 Die Entwicklung der Renditen im Anleihenmarkt

25:06 Empfehlungen für Anleihen-ETFs

27:53 Wechselkursrisikos bei US-Anleihen

30:06 Warum Panikverkäufe keine gute Idee sind



