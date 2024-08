EQS-News: Northern Data Group gibt Ergebnisse für das 2. Quartal bekannt und bestätigt Prognose für 2024

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

06.08.2024 / 09:00 CET/CEST

Northern Data Group gibt Ergebnisse für das 2. Quartal bekannt und bestätigt Prognose für 2024



Die Gruppe meldet für das 2. Quartal einen Umsatz von 26 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 22 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und für das 1. Halbjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 55 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 49 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und erreicht beim bereinigten EBITDA den Break-Even

Der Cloud*-Umsatz im 2. Quartal belief sich auf 12 Millionen Euro und lag damit um 236 % über dem Vorjahreswert und um 56 % höher als im 1. Quartal, getrieben durch das Kunden-Onboarding auf die neue NVIDIA H100 GPU-Infrastruktur

Der Ausbau der HPC-Infrastruktur schreitet im zweiten Halbjahr voran: Über 12.000 NVIDIA H100 GPUs sind bereits in Betrieb, die Inbetriebnahme weiterer GPUs ist im Plan Umrüstung des Rechenzentrums in Pittsburgh, Pennsylvania, mit einer Leistung von 20 MW Die Mining-Anlage in Paraguay ist in Betrieb; Corpus Christi, Texas, wird in Q3 in Betrieb genommen und soll bis Jahresende die erwartete Gesamtleistung von 7,9 EH/s liefern

Auf Kurs zur Erreichung des Umsatzziels für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 200 bis 240 Millionen Euro (+200 % gegenüber dem Vorjahr) und eines bereinigten EBITDA von 50 bis 80 Millionen Euro

Im Juli wurde eine Kapitalerhöhung von 214 Millionen Euro angekündigt, mit der weitere strategische Investitionen finanziert werden sollen



Frankfurt/Main – 06. August 2024 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute die Ergebnisse für das 2. Quartal bekannt und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024.

Die Northern Data Group erzielte einen Umsatz von 26 Millionen Euro im 2. Quartal, das von der starken Entwicklung der Cloud-Infrastruktur der Gruppe sowie strategischen Investitionen in ihre Rechenzentren und Mining-Anlagen getrieben wurde. Mit einem Gesamtumsatz von 55 Millionen Euro im 1. Halbjahr, was einem Anstieg von 49 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, ist die Gruppe gut aufgestellt, um ihre für 2024 gesteckten Ziele zu erreichen und von der wachsenden Nachfrage nach Hochleistungsrechnern (HPC) zu profitieren, die durch den Boom der generativen KI angetrieben wird.

Im 2. Quartal verzeichnete die Northern Data Group bedeutende Fortschritte bei der umfangreichen Einführung der NVIDIA H100 GPUs, welche für die Kunden nun voll einsatzfähig sind. Diese Inbetriebnahme und das erfolgreiche Onboarding wichtiger Kunden trugen zum Erfolg des Cloudsegments* der Gruppe bei, dessen Umsatz 46 % des Gruppenumsatzes im Quartal entsprach.

Die Northern Data Group ist auf Kurs, im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 200 bis 240 Millionen Euro zu erzielen – eine Verdreifachung gegenüber 2023 – und bestätigt damit die Erwartungen der Gruppe, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 520 bis 570 Millionen Euro zu erzielen. Das bereinigte EBITDA für 2024 wird voraussichtlich bei 50 bis 80 Millionen Euro liegen.



Operative Entwicklungen als solide Grundlage für Wachstum

Die weitere internationale Expansion und strategische Partnerschaften sowie die Einführung des AI Accelerators der Northern Data Group wirkten sich positiv auf die Entwicklung im 2. Quartal aus. Strategische Investitionen in den Kernsegmenten des Unternehmens stärken weiterhin die Fähigkeit der Gruppe, die wachsende HPC-Nachfrage zu bedienen und ihre Präsenz im wachsenden KI-Ökosystem auszubauen.

Cloud – Anschaffung von NVIDIA H200s zur Erweiterung des GenAI-Angebots und zur Stärkung des Angebots von hochmoderner Hardware. Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit VAST Data zur Bereitstellung skalierbarer Cloud-Dienste in Europa, die zu 100 % mit emissionsfreier Energie betrieben werden.

Rechenzentren – Spatenstich für das kürzlich erworbene Rechenzentrum in Pittsburgh, Pennsylvania, das zu einer hochmodernen Anlage mit High-Density-Architektur umgebaut wird. Mehrere weitere Akquisitionsvorhaben befinden sich in der Due-Diligence-Phase.

Mining - Bekanntgabe der Partnerschaft mit Penguin Infrastructure, die zusätzlich zum Kauf eines zweiten, von ERCOT genehmigten 300 MW Standorts in Corpus Christi, Texas, eine Mining-Kapazität von 28 MW mit 100 % erneuerbarer Energie vorsieht.



Ausblick

Die Pläne für die vollständige Implementierung im Jahr 2024 liegen weiterhin auf Kurs. Darüber hinaus hat die Gruppe im Juli eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 214 Millionen Euro zur Finanzierung weiterer strategischer Investitionen gesichert.

Um weiteres Wachstum des Unternehmens sicherzustellen, prüft das Management der Northern Data Group regelmäßig alle Finanzierungsmöglichkeiten sowie weitere Alternativen, sowohl auf Konzernebene als auch auf Ebene der Tochtergesellschaften. Dies umfasst neben möglichen weiteren Maßnahmen der Eigen- oder Fremdfinanzierung auch, die Möglichkeit einer Notierung der Gruppe an einer anderen Börse sowie Listings oder Veräußerungen von Tochtergesellschaften zu eruieren. Dies könnte insbesondere den Zugang für internationale Investoren erleichtern, Transparenz erhöhen und die erfolgreiche Entwicklung der Northern Data Group als führendes Technologieunternehmen widerspiegeln. Eine Entscheidung über solche möglichen Maßnahmen wurde bislang jedoch nicht getroffen.



Aroosh Thillainathan,Gründer und CEO,Northern Data Group, ergänzt:

„Die Gruppe hat im ersten Halbjahr 2024 bedeutende Fortschritte beim Ausbau der HPC-Führungsposition gemacht und gleichzeitig strategische Investitionen und Partnerschaften genutzt, um Cloud-, Rechenzentrums- und Mining-Kompetenzen zu stärken.

Im zweiten Quartal hat uns die Inbetriebnahme der NVIDIA H100 GPUs und das erfolgreiche Onboarding von Kunden in die Lage versetzt, unseren Entwicklungsplan für 2024 umzusetzen und unsere Finanzprognosen für 2024 zu erfüllen. Für die zweite Jahreshälfte sind wir finanziell gut gerüstet und bauen weiterhin fortschrittliche und skalierbare Prozesse auf, um die wachsende Nachfrage nach HPC und den Boom der generativen KI im Jahr 2024 und darüber hinaus zu unterstützen.“

*Cloud einschließlich Rechenzentren



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Presseanfragen:

Hawthorn Advisors

Email: northerndata@hawthornadvisors.com



