Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG 06.08.2024 / 18:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG Unternehmen: Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.08.2024 Kursziel: 71,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Brockhaus liefert solides Q2 ab Brockhaus hat heute vorl. H1-Zahlen gemeldet, die umsatzseitig i.R. unserer Erwartungen und auf Ergebnisebene leicht darunter ausfielen. Auf Basis der vorl. Zahlen scheinen zwar die Stückzahlen geringer ausgefallen zu sein als erwartet (MONe: +30% yoy), dafür jedoch das EBITDA/Bike höher auszufallen, was uns für die Folgeperioden positiv stimmt. Dies impliziert, dass Bikeleasing bei den von uns für die Folgejahre erwarteten Stückzahlen ein noch höheres Ergebniswachstum erzielen wird oder ein geringeres Mengenwachstum benötigt, um unsere Gewinnschätzungen zu treffen. [Tabelle] Starke Umsatzdynamik bei Bikeleasing: Nachdem bereits i.R. der Q1-Zahlen verkündet wurde, dass der April mit einem Absatzplus von 30% yoy sehr gut verlief, fielen die beiden wichtigen Sommermonate Mai und Juni aufgrund der nachteiligen Wetterbedingungen absatzseitig schlechter aus. Dennoch stiegen die Segmenterlöse in Q2 um +51,3% yoy auf 62,3 Mio. EUR, was einerseits durch das Geschäft mit Leasingrückläufern, das hohe aber gleichzeitig niedrigmargige Umsätze beisteuert, bedingt ist. Andererseits profitierte Bikeleasing durch die Erhöhung des Leasingfaktors, der die zu zahlende Bruttomonatsrate in % des Gesamtkaufpreises darstellt, was zu einem höheren Umsatz pro Rad geführt haben dürfte. Positiv für die nächsten Quartale stimmt uns auch die über den Erwartungen liegende Neukundenzahl, die ggü. dem Vj. um 31,4% auf 67k Unternehmen stieg (MONe: 66,5k). Allein in Q2 wurden 5k neue Unternehmen angeschlossen (+8,1% qoq). Gleichzeitig blieb die Top Line-Entwicklung der zweiten Tochter IHSE mit 7,0 Mio. EUR in Q2 hinter unseren Erwartungen (8,5 Mio. EUR) zurück und dürfte erneut lediglich einen knapp positiven EBITDA-Beitrag erzielt haben (MONe: 0,4 Mio. EUR vs. 1,9 Mio. EUR im Vj.). Der Auftragsbestand Ende H1 (10,0 Mio. EUR) gibt derweil erste Visibilität auf ein besseres H2. Bikeleasings EBITDA pro Rad dürfte durch Anpassung des Leasingfaktors höher als erwartet liegen: Ergebnisseitig sollte Bikeleasing in Q2 u.E. ein EBITDA i.H.v. 25,9 Mio. EUR erzielt haben, was einem Plus von 34,4% yoy entspräche. Obwohl das Absatzvolumen u.E. nur im knapp zweistelligen Bereich gestiegen ist, trugen zum einen die Akquisition vierer Handelsagenturen, die zuvor Provisionen von rd. 90 EUR/Rad erhielten und nun mit vergleichsweise geringen laufenden Kosten internalisiert wurden, zum Ergebnisanstieg bei. Zum anderen führten Preiserhöhungen zur Kompensation der gestiegenen Zinsen (Anpassung des Leasingfaktors) zu einer Ergebnissteigerung. Laut BKHT belief sich das Wachstum des ber. EBITDA exkl. des anorganischen Effekts der Handelsagenturen auf 19,1% yoy, was teils auf das Mengenwachstum und teils auf die zinsbedingten Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Während wir unsere EBITDA-Schätzung für das FY24 angesichts des niedrigeren Absatzes in H1 leicht reduzieren, werden wir unser Modell ggf. nach Vorlage des H1-Berichts weiter anpassen. Fazit: Trotz einer gebremsten Absatzdynamik in Q2 dürfte BKHT die FY-Guidance erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 71,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30387.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1962331 06.08.2024 CET/CEST °