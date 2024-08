EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Informationen zur im April 2024 angekündigten Kapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CHAPTERS Group AG: Informationen zur im April 2024 angekündigten Kapitalerhöhung



07.08.2024

Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die am 25. April 2024 angekündigte Kapitalmaßnahme in Form einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss aus dem Genehmigten Kapital 2024 / I durchzuführen. Der Ausgabepreis je neuer Aktie soll bei EUR 24,70 liegen und die Maßnahme wird voraussichtlich in der Woche vom 12. August 2024 durchgeführt. Es ist geplant, EUR 60 – 80 Mio. EUR neue Mittel im Rahmen der Kapitalerhöhung einzunehmen, wobei allerdings noch keine Entscheidung über die finale Höhe der Kapitalerhöhung getroffen wurde.

Neben den Investoren, die im April 2024 die verbindliche Abnahmeerklärung geschlossen haben, wird die Gesellschaft die Gespräche mit weiteren institutionellen Investoren aufnehmen, um deren Interesse an einer Teilnahme bei der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss zu eruieren.

