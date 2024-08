EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



ParTec AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

München, 7. August 2024 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) berichtet über eine erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung. Die Aktionäre der Gesellschaft haben sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 87,7 % der vertretenen Stimmen zugestimmt. Unter anderem wurde Herr Hugo Falter, bisher Co-CEO und Chief Operating Officer (COO) der ParTec AG, neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Herr Falter hat sein Amt als Mitglied des Vorstands der ParTec AG mit Wirksamwerden seiner Berufung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt. Er ersetzt in dem Aufsichtsgremium Frau Iram Kamal. Der Aufsichtsrat von ParTec besteht damit aus Prof. Dr. Reimund Neugebauer (Vorsitzender), Prof. Dr. Thomas C. Schulthess und Herrn Hugo Falter.

Darüber hinaus wurde die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt. Des Weiteren wurde auf der Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu 4 Mio. Euro beschlossen. Diese Maßnahme eröffnet ParTec die Möglichkeit, die Kapitalbasis weiter zu stärken und räumt der Gesellschaft noch mehr Flexibilität auf ihrem eingeschlagenen Wachstumskurs ein.

Die ParTec nutzt ihr tiefes Verständnis von großen, modularen HPC-Systemen, die wie JUWELS und JURECA bereits hochleistungsfähige KI-Lösungen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungsfälle bereitstellen konnten, um daraus KI-spezifische Supercomputer zu entwickeln und zu bauen. Das Unternehmen wird nicht nur größere KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen für das individualisierte Training von Daten in großen und kleinen Unternehmen aufbauen, um neue Geschäftsmodelle und Anwendungen zu fördern, sondern auch eine vielseitige KI-Produktpalette anbieten, die Training, Datenverarbeitung und Inferenz für maßgeschneiderte große und auch kleinere Sprachmodelle ermöglicht. Diese Lösung gewährleistet extreme Skalierbarkeit und eine nahtlose Integration von KI mit Simulationen.

Auf der Hauptversammlung waren 96,1 % des Aktienkapitals vertreten. Einzelheiten zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Website von ParTec www.par-tec.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über die ParTec AG:

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputern (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst auch Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen modularen Systemarchitektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt wurde und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich High-Performance Computing und Quantencomputing finden Sie unter www.par-tec.com.

