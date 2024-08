EURO STOXX 50® - Diese Pullbackzone sollten Sie kennen!

Nach dem Zwei-Dekaden-Hoch zu Beginn des 2. Quartals bei 5.122 Punkten ist der Euro Stoxx 50® zunächst in eine Konsolidierungsphase übergegangen, welche jüngst zu einer harten Korrekturbewegung mutierte. In der Spitze summieren sich die Kursverluste seit dem Mehrjahreshoch auf gut 12 %. Das Ausmaß dieses Abwärtsimpulses dürfte nun aber charttechnisch motivierte Anlegerinnen und Anleger auf den Plan rufen. Schließlich kam es (bisher) zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an die ehemaligen Ausbruchsmarken bei rund 4.400 Punkten. Die Bedeutung dieser Rückzugsmarke wird durch ein Cluster aus insgesamt drei unterschiedlichen Fibonacci-Level (4.465/4.456/4.407 Punkte) noch zusätzlich unterstrichen (siehe Chart). Die aktuelle Wochenkerze weckt mit ihrer markanten Lunte ebenfalls Hoffnungen auf ein Halten der beschriebenen Bastion, zumal der RSI-Oszillator auf Tagesbasis gerade zum ersten Mal seit September 2022 in überverkauftes Terrain eingetaucht ist. Ein Schließen der zu Wochenbeginn gerissenen Abwärtskurslücke (4.608 zu 4.627 Punkte) würde einer möglichen Stabilisierung zusätzlichen Nachdruck verleihen.

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

