EQS-News: Mister Spex richtet Marke neu aus: Positionierung als 'Der Optiker deines Lebens'

Mister Spex richtet Marke neu aus: Positionierung als 'Der Optiker deines Lebens'



08.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Mister Spex SE, Europas führender Omnichannel-Optiker, hat unter dem Markenclaim "Der Optiker deines Lebens" seine neue Markenkampagne gestartet. Sie markiert einen Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Neuausrichtung der Marke und des Geschäftsmodells auf Optiker-Expertise ist ein wesentlicher Bestandteil des aktuellen Transformationsprozesses mit dem Ziel, wichtige Geschäftsfelder wie Einstärken- und Gleitsichtgläser auszubauen und zu stärken.

Marken-Evolution: vom Online-Retail-Player zum ganzheitlichen Optiker-Experten

Die Evolution der Marke Mister Spex ist ein weiterer Schritt, um die Führungsposition in der Optik-Branche zu stärken. In den vergangenen Jahren hat sich Mister Spex durch Stil-Kompetenz, ein breites Produktangebot und technologischen Fortschritt ausgezeichnet. Die neue Kampagne stellt die Optiker-Expertise in den Fokus und positioniert Mister Spex als vertrauenswürdigen Optiker fürs Leben. Dabei soll die Positionierung bei bestehenden Kunden gestärkt sowie um die anspruchsvolle Zielgruppe der 40- bis 60-Jährigen gezielt erweitert werden, die großen Wert auf fundierte optische Beratung und Expertise legt.

Die Neuausrichtung der Marke und damit des Geschäftsmodells auf Optik und das hochmargige Geschäft ist ein relevanter Schritt im aktuellen Transformationsprozess von Mister Spex. Ziel ist es, die Geschäftstätigkeiten klar auf Kernkompetenzen zu fokussieren und somit die Rentabilität des Unternehmens zu steigern. Im Rahmen der Neuausrichtung wird nicht nur die erstklassige Beratung durch die hauseigenen Optiker in den Stores hervorgehoben, sondern auch das Portfolio an Gleitsichtgläsern und Gläsern maßgeblich erweitert und optimiert.

„Mit dem neuen Markenclaim 'Der Optiker deines Lebens' vermitteln wir eine kraftvolle Botschaft, die klare Orientierung bietet“, sagt Miriam Steffens, Director Brand Marketing bei Mister Spex, die federführend für die Entwicklung der Kampagne verantwortlich war. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen wissen, dass sie bei Mister Spex nicht nur ein breites, stylisches Sortiment an Markenbrillen, sondern auch die beste Beratung sowie höchste Qualität und ausgewiesene Expertise erhalten.“

Francesco Liut, Chief Commercial Officer von Mister Spex, erklärt: „Mit 'Der Optiker deines Lebens' wollen wir nicht nur eine starke Kampagne launchen. Für uns geht es vor allem um die Weiterentwicklung unserer Marke. Die Positionierung als Optik-Experte schafft dabei eine klare interne und externe Ausrichtung. Unsere Optiker und damit unsere Experten sind das Herzstück dieses neuen Kapitels. Sie bringen das Wissen und die Erfahrung mit, die unsere Kunden benötigen, um nicht nur gut auszusehen, sondern auch bestens beraten zu werden. Die Bedeutung unseres Retail-Geschäfts wächst stetig, und unsere Standorte werden zu Anlaufstellen für persönliche Beratung und erstklassigen Service.“

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO bei Mister Spex, betont: „Die Neupositionierung ist ein bedeutender Meilenstein, um unsere Profitabilitätsziele zu erreichen. Durch die Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen und die Erweiterung unserer hochmargigen Geschäftsbereiche stärken wir die Rentabilität des Unternehmens nachhaltig. Unsere Neuausrichtung ermöglicht es uns, den Kunden ein herausragendes Optikererlebnis zu bieten – gleichzeitig machen wir einen großen Schritt in Richtung eines nachhaltig profitablen Wachstums.”

„Wir sehen alles, damit du alles siehst” – sprechende Brillen treffen auf erstklassigen Service

Im Zentrum der Kampagne stehen neben statischen Assets und kleineren Bewegtbildformaten drei TV-Spots, die das moderne Optikererlebnis humorvoll und einprägsam in Szene setzen. Zwei sprechende Brillen führen amüsante Dialoge über die herausragenden Services und Produkte von Mister Spex und bringen so auf unterhaltsame Weise die Kernbotschaften der Kampagne rüber. Die Spots beleuchten dabei die innovative Sehtest-Technologie, die außergewöhnliche Qualität der (Gleitsicht-)Gläser sowie die stilvolle und individuelle Beratung bei der Brillenauswahl. Gedreht wurden die Spots im preisgekrönten Flagship-Store von Mister Spex in der Kölner Schildergasse. Der Store wurde 2023 vom Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) als „Store of the Year“ ausgezeichnet und bietet auf 400 Quadratmetern über zwei Etagen ein einzigartiges Einkaufserlebnis, das Luxusbrands und Independent Labels in einem exklusiven Ambiente präsentiert.

Multimediale Kampagne für maximale Reichweite

Die neuen TV-Spots werden ab dem 08. August 2024 deutschlandweit auf allen großen Sendern und auf kleineren Spartenkanälen sowie Video on Demand ausgestrahlt. Zusätzlich wird die Kampagne auf allen relevanten Online-Kanälen und über Social Media ausgespielt. Begleitend erfolgen regionale Aktivierungen in Radio, Print und Out of Home, um Filialstandorte herauszustellen und Kunden*innen in die Stores zu bringen, um das moderne Mister Spex Optikererlebnis hautnah zu erfahren.

Für die Entwicklung der Kampagne arbeitete Mister Spex eng mit der Hamburger Kreativagentur Wynken Blynken & Nod zusammen, die die kreative Leitidee entwickelte und die Kampagne gemeinsam mit der Mister Spex Brandabteilung crossmedial konzipierte. Die Regie übernahm der renommierte Creative Director Max Millies, der die Inszenierung der sprechenden Brillen ideal umsetzen konnte.

Hier geht es zu einer Auswahl der neuen TV-Werbespots von Mister Spex: Der Optiker deines Lebens | TV Spots 2024 - YouTube

