Flughafenverband bietet der Letzten Generation Gespräch an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Flughafenverband ADV hat den Klimaaktivisten der Letzten Generation ein Gesprächsangebot gemacht. In einem offenen Brief des ADV hieß es: "Es ist unbestreitbar, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Kriminelle Blockaden von Flughäfen tragen nicht zur Lösung bei".

Der Verband möchte die Klimaaktivisten nach eigenen Angaben in einem Gespräch über die aktuelle Klimapolitik und die Maßnahmen der Flughäfen informieren. Außerdem wolle man mit ihnen darüber sprechen, welche Auswirkungen die Blockade der Rollbahnen auf die Sicherheit der Flughäfen habe.

Die Letzte Generation war in den vergangenen Wochen auf die Flughäfen in Frankfurt am Main, Köln/Bonn und Leipzig/Halle eingedrungen. Dabei hatten sich die Klimaaktivisten unter anderem auf den Rollbahnen festgeklebt und den Flugverkehr zeitweise lahmgelegt. Gegen die Beteiligten in Frankfurt führten Ermittler inzwischen Razzien durch./gut/DP/mis