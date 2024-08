PayPal: Jetzt noch aufspringen, bevor es zu spät ist?

Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal 2024 ist die Aktie von PayPal (WKN: A14R7U) im Anschluss um fast 9 % in die Höhe geschossen. Dabei scheinen die negativen Ansichten bezüglich der Aktie langsam zum Ende zu kommen. Ähnlich wie im letzten Jahr konnte das Unternehmen nämlich auch im ersten Halbjahr 2024 überzeugen und scheint auch für das restliche Jahr guter Dinge zu sein. Dabei notiert die Aktie noch immer zu einer äußerst attraktiven Bewertung.

PayPal mit solidem zweitem Quartal

PayPal konnte für das zweite Quartal 2024 ein solides Zahlenwerk präsentieren. So konnte das Fintech seinen Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 8 % auf 7,9 Mrd. US-Dollar steigern. Das operative Ergebnis konnte in der Vergleichsperiode derweil um 17 % auf 1,3 Mrd. US-Dollar zulegen. Bereinigt um Sondereffekte konnte das operative Ergebnis sogar um 24 % auf 1,5 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Getrieben wurde die positive Entwicklung durch die Steigerung des gesamten Zahlungsvolumens (Total payment volume) um 11 % auf 417 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte operative Marge des Unternehmens um 2,3 % auf 18,5 %.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Jahresprognose angehoben. Nachdem das Unternehmen zuletzt einen prozentualen Anstieg des Gewinns pro Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Bereich kommuniziert hatte, erwartet man nun einen Anstieg des Gewinns pro Aktie im unteren bis mittleren Zehnerbereich. Darüber hinaus hob PayPal die Prognose für den Free Cash Flow um 20 % von 5 auf 6 Mrd. US-Dollar an. Auf Basis der starken Free Cash Flow Generierung hat das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm für das aktuelle Geschäftsjahr ebenfalls von 5 auf 6 Mrd. US-Dollar angehoben.

Aktie noch immer attraktiv bewertet

Einer der Hauptgründe für den Ausverkauf der PayPal Aktie war die negative Entwicklung der Nutzerbasis. So sank die Anzahl der aktiven Nutzer von Ende 2022 bis Ende 2023 von 435 auf 426 Millionen. Der Trend scheint sich nun aber wieder umzukehren. So stieg die Anzahl der aktiven Konten in nun zwei aufeinanderfolgenden Quartalen auf mittlerweile insgesamt 429 Millionen an. Darüber hinaus steigt die Anzahl der Transaktionen pro Nutzer kontinuierlich weiter an. Während vor einem Jahr pro aktiven Konto 54,7 Transaktionen innerhalb der letzten zwölf Monate getätigt worden sind, liegt dieser Wert mittlerweile bei 60,9.

Tatsächlich scheint sich die Bewertung der Aktie immer weniger in der fundamentalen Entwicklung des Unternehmens widerzuspiegeln. Schließlich konnte das Unternehmen abgesehen von dem soliden Zahlenwerk im letzten Quartal bereits in den vorherigen Quartalen ein robustes Zahlenwerk vorweisen. So konnte PayPal im ersten Quartal 2024 Umsatz und operatives Ergebnis um 9 % bzw. 18 % steigern. Im gesamten Geschäftsjahr 2023 lagen die entsprechenden Wachstumsraten bei 8 % für den Umsatz und sogar bei 31 % für das operative Ergebnis.

Trotz des Anstiegs des Aktienkurses um 9 % nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen liegt das 2024er-KGV der PayPal-Aktie nur bei 14 (Stand 30.07.2024). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt hierbei wiederum bei 67 Mrd. US-Dollar. Dabei verfügt PayPal zusätzlich über eine positive Nettofinanzposition von fast 4 Mrd. US-Dollar. Wenn man diese unter dem prognostiziertem Free Cash Flow von 6 Mrd. US-Dollar für das aktuelle Jahr berücksichtigt, notiert das Unternehmen zu einem Free Cash Flow Multiplikator von weniger als 11. Es könnte nicht mehr lange dauern bis auch der Markt bemerkt, dass die Bewertung des Unternehmens nicht mehr zu seiner positiven Entwicklung zu passen scheint und der PayPal-Zug wieder Fahrt aufnimmt.

