Nach dem harten Crash am Montag scheint der Markt sich - wie von Martin erwartet - stabilisiert zu haben. Heute erfreuen die Investoren sich an guten Zahlen deutscher Unternehmen. Der Primus ist hier Rheinmetall - und endlich bricht die Aktie aus der Konsolidierung aus. In den USA standen auch wichtige Unternehmensberichte an, wie der von Eli Lilly oder Super Micro Computer. Allerdings mit völlig unterschiedlichen Anleger-Reaktionen. Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.

