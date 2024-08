Trading-Chance BASF: Wendechance am unteren Ende der Handelsspanne

Werbung

Der Chemieriese BASF hatte Ende Juli das Ergebnis des zweiten Quartals vorgelegt ... und die Zahlen lagen mehrheitlich unter den ohnehin schon mageren Erwartungen. Das wurde entsprechend negativ aufgenommen, verstärkt wurde der Druck durch den zeitweisen Abverkauf am Gesamtmarkt. Doch jetzt hat man immens viel „Krise“ in Kurs eingepreist, während die Aktie das untere Ende einer schon zwei Jahre währenden, breiten Trading-Range erreicht hat: Eine Trading-Chance Long.

Die Lage ist schlecht ... und das ist sie schon viel länger, als man dachte. Immer wieder hoffte man, China würde wieder Fahrt aufnehmen und dies die Nachfrage und die Gewinnmargen wieder anschieben. Bislang immer wieder vergebens. Auch jetzt zeichnet sich noch keine Wende ab. Die wird zwar irgendwann kommen, aber, so sagen sich die Bären nicht zu Unrecht, bis dahin könnte es ja noch schlimmer werden. Womit sie zwar Recht haben können, aber:

Nach der Hoffnungsrallye ist vor der Hoffnungsrallye

Das hat man ja, nachdem Anfang April wieder einmal eine Hoffnungsrallye scheiterte, bereits eingepreist, indem die Aktie vier Monate lang fast ohne jede Gegenwehr von grob 55 auf 40 Euro abverkauft wurde. Dadurch ist die Bewertung eher niedrig und, vor allem, die Optimisten aus dem Markt. Wer verkaufen wollte, dürfte damit verkauft haben. Und da die aktuelle Quartalsbilanz bereits auf dem Tisch liegt besteht eine gute Chance, dass neue „bad news“ vorerst nicht auftauchen.

Hinzu kommt, dass die BASF-Aktie von den Analysten durchaus nicht aufgegeben wird. Die nach der Quartalsbilanz neu vergebenen oder bestätigten Kursziele bewegen sich in einer Range zwischen 43 und 56 Euro, der aktuelle Schnitt liegt bei 50,40 Euro. Was zwar klar unter dem bisherigen Jahreshoch läge, aber weit genug über dem derzeitigen Kursniveau, um den Weg für die nächste Hoffnungsrallye zu ebnen. Immerhin geben die Bullen eine solche Aktie gemeinhin nicht auf ... und jetzt hätten sie auch aus charttechnischer Sicht Argumente, um zuzugreifen:

Wendeversuch am unteren Ende der Handelsspanne

Der Kurs hat im Wochenverlauf mit dem Herbst-Tief 2023 das obere Ende einer bis in den Sommer 2022 zurückreichenden, breiten Handelsspanne erreicht und dort erst einmal nach oben gedreht. Die Bullen sind aus dem Markt, die Bären können zufrieden sein, die Aktie ist markttechnisch überkauft: Gut möglich also, dass BASF jetzt die Verkäufer ausgehen und der Weg nach oben wieder gangbar wird. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Man sollte auf keinen Fall einfach ausschließen, dass die BASF-Aktie diese Supportzone, die von 37,90 bis 40,25 Euro reicht, nicht doch komplett auslotet. Zu hohe Hebel und zu enge Stop Loss wären daher, vor allem mit Blick auf den aktuell sehr volatilen Gesamtmarkt, ein unnötiges Risiko. Hier soll es um eine Erholung über die kommenden Wochen und Monate gehen und nicht um einen Raketenstart, daher legen wir den Stop Loss unter die gesamte Unterstützungszone und wählen einen moderaten Hebel für unseren heute vorgeschlagenen Long-Trade.

Am unteren Ende der Handelsspanne Long

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 28,167 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,06. Den Stop Loss würden wir bei 37,10 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 8,85 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die BASF-Aktie lautet TT1D0L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 42,59 Euro, 46,63 Euro, 49,59 Euro, 49,85 Euro

Unterstützungen: 40,25 Euro, 39,32 Euro, 37,90 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die BASF-Aktie

Basiswert BASF WKN TT1D0L ISIN DE000TT1D0L7 Basispreis 28,167 Euro K.O.-Schwelle 28,167 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,06 Stop loss Zertifikat 8,85 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.