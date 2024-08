ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 84 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von 90 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Außenwerbespezialisten bis 2026 etwas nach unten korrigiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Kommentar./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2024 / 17:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 00:15 / BST

