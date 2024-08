Die meistgehandelten Produkte: Paypal mit neuer Zahlungsmethode

Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zurückhaltend und warten auf neue Impulse, insbesondere auf die US-Inflationsdaten, die mehr Klarheit über die wirtschaftliche Lage in den USA bringen könnten. Heute stand der Nvidia Call hoch im Kurs, da das Unternehmen am gestrigen Handelstag sein höchstes Niveau seit dem jüngsten Kursrutsch Anfang August erreichte und damit für weitere Anleger in den Fokus rutschte. Technologie Werte der AI-Branche wurden im Crash von letzter Woche besonders hart abgestraft, nähern sich aber nach und nach wieder ihrem ursprünglichen Kursniveau’s an. Auch der Paypal Call erlebte regen Handel, nachdem die Firma vor wenigen Tagen eine Pressemitteilung veröffentlichte, in der sie die „Fastlane“ Neuerung, angekündigte. Dahinter verbirgt sich eine einfachere und schnellerer Methode, um online sicher zu bezahlen.

Der Kunde speichert seine Karten- und Versanddaten während des Einkaufs via Fastlane bei PayPal und dann geht es bei künftigen Einkäufen zügiger. Eli Lilly Long war gefragt, da das Pharmaunternehmen weiter von den kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnissen und der besser prognostizierten Wirkung im Vergleich zum Kontrahenten Novo Nordisk profitiert. Im Gegenzug waren auch Short-Positionen auf den S&P 500® populär, da einige Anleger nach den jüngsten Höhenflügen eine Korrektur im breiten US-Aktienmarkt erwarten. Schließlich lockte der HelloFresh Call an, da das Unternehmen durch positive Quartalszahlen überzeugen konnte. HelloFresh erzielte im zweiten Quartal 2024 einem Umsatz von etwa 1,95 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 0,9 % entspricht. Besonders stark wuchs das Segment der Fertiggerichte mit einem Anstieg von 45,2 %, während die Kochboxen um 9,9 % zurückgingen. Zudem stieg der durchschnittliche Bestellwert um 4,7 % im Vergleich zum Vorjahr, was maßgeblich zur positiven Entwicklung beitrug.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD6G9W 3,39 17793,50 Punkte 17482,693271 Punkte 56,70 Open End HelloFresh Call HD7604 1,56 5,99 EUR 4,475148 EUR 3,82 Open End thyssenkrupp Call HD7NA6 0,75 32,99 EUR 2,554264 EUR 4,42 Open End NASDAQ® Call HD7PJ3 9,18 18542,02 Punkte 17657,78034 Punkte 18,45 Open End Commerzbank Call HD3SWL 0,82 123,47 EUR 11,518914 EUR 12,79 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2024; 10:29 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Paypal Call HD5KZL 0,53 63,83 USD 65,00 USD 9,98 18.12.2024 Amazon.com Call HC69PH 1,26 167,59 USD 170,00 USD 12,49 18.12.2024 DAX® Put HD6K1B 2,99 17743,00 Punkte 18000,00 Punkte 58,45 20.08.2024 Nvidia Call HD5R6B 7,25 111,015 USD 135,00 USD 16,33 18.12.2024 DAX® Call HD6K0C 1,32 17734,50 Punkte 17800,00 Punkte 130,05 20.08.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2024; 10:49 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD7P18 25,44 110,775 98,145903 USD 10 Open End Eli Lilly Long HD2S08 11,53 884,42 589,770488 USD 3 Open End S&P 500® Short HD2N5G 6,04 5364,12 6413,718256 Punkte -5 Open End NASDAQ® Short HD2QZ4 5,570 18542,02 21634,032883 Punkte -6 Open End DAX® Long HD6SGJ 8,86 17746,50 11820,278926 Punkte 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2024; 11:03 Uhr;

