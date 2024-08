EQS-News: CANCOM: CANCOM Gruppe behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Konzernumsatz steigt um 29,1 Prozent auf 835,3 Mio. € im ersten Halbjahr

EBITDA erreicht 55,5 Mio. € nach 41,6 Mio. € im Vorjahreszeitraum

Operativer Cashflow im ersten Halbjahr mit 68,6 Mio. € weiter deutlich über dem Vorjahreswert

Prognose für das Geschäftsjahr vom Vorstand bestätigt

München, 13. August 2024 – Die CANCOM Gruppe schließt das erste Halbjahr 2024 auf Konzern-Ebene mit einem Wachstum bei den relevanten Finanzkennzahlen ab. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 29,1 Prozent auf 835,3 Mio. € (Vorjahr: 647,0 Mio. €). Der Rohertrag erreichte einen Wert von 339,2 Mio. € und lag damit um 38,3 Prozent über dem Vorjahreswert von 245,2 Mio. €. Auch das EBITDA mit 55,5 Mio. € (Vorjahr: € 41,6 Mio. €) und das EBITA mit 28,7 Mio. € (Vorjahr: 18,9 Mio. €) legten deutlich zu. Bedingt durch einen wesentlichen Beitrag der CANCOM Austria Gruppe, entwickelte sich das Geschäftssegment International sehr positiv, während das Geschäftssegment Deutschland leicht rückläufig war.

„Im zweiten Quartal setzte sich die bisherige Entwicklung des Jahres, wie erwartet, weiter fort. Während die CANCOM Gruppe akquisitionsbedingt ein deutliches Wachstum verzeichnete, war das operative Geschäft geprägt durch eine weiter anhaltende Kaufzurückhaltung bei unseren kleinen und mittelgroßen Kunden im privaten und öffentlichen Bereich“, kommentiert Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE, das abgelaufene Quartal. „Dem gegenüber stehen wachsende Anforderungen unserer Kunden, ihre IT-Infrastrukturen sicher und effizient zu betreiben. Dieses wird bei den Kunden mittelfristig zu einer Erneuerung von IT-Infrastrukturen führen und die Nachfrage nach Services in unseren strategischen Fokusthemen Security & Networking, Modern Workplace, Datacenter & Cloud, IoT und Artificial Intelligence (AI) steigern.“

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit deutlich verbessert

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im ersten Halbjahr 2024 bei +68,8 Mio. € (Vorjahr: -79,8 Mio. €) und verbesserte sich damit um rund 150 Mio. €.

Geschäftssegment International positiv, Geschäftssegment Deutschland wie erwartet auf niedrigem Niveau

Der Umsatz im Geschäftssegment International entwickelte sich mit 277,0 Mio. € (Vorjahr: 82,5 Mio. €), insbesondere durch den Beitrag der CANCOM Austria Gruppe, sehr positiv im ersten Halbjahr. Mit einem Geschäftssegment-EBITDA von 21,4 Mio. € lag die EBITDA-Margin zum Halbjahr bei 7,7 Prozent. Die weiter anhaltende Kaufzurückhaltung insbesondere bei kleineren und mittleren Kunden im Privat- und öffentlichen Sektor führte im Geschäftssegment Deutschland zu einem leichten Umsatzrückgang von 1,1 Prozent auf 558,4 Mio. € (Vorjahr: 564,5 Mio. €). Das EBITDA des Geschäftssegmentes erreichte mit 34,1 Mio. € (Vorjahr: 32,4 Mio. €) eine EBITDA Margin von 6,1 Prozent (Vorjahr: 5,7 Prozent).

Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr

Der Vorstand bestätigt die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2023 und erwartet für das Jahr 2024 die folgende Entwicklung der zentralen Finanzkennzahlen:

CANCOM Gruppe Prognose 2024 Umsatz 1.750 bis 2.000 Mio. € Rohertrag 640 bis 740 Mio. € EBITDA 130 bis 155 Mio. € EBITA 75 bis 100 Mio. €

Über CANCOM

Als führender Digital Business Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Network, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.

Die über 5.600 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO), Jochen Borenich (CSO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2023 einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

