Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen wächst im Juli leicht

(Wortdopplung in der Überschrift entfernt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen hat im Juli kaum zugelegt. Im vergangenen Monat nutzten 6,0 Millionen Menschen Deutschlands größten Flughafen und damit ein halbes Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 ergibt sich noch eine Lücke von 12,7 Prozent.

Die Auslastung der Flugzeuge lag nun bei 86,1 Prozent und erreichte laut Fraport damit einen Bestwert über dem bisherigen Rekord von August 2015. Währenddessen legte das Cargo-Geschäft wie schon im Juni deutlicher zu: Es wuchs um 5,0 Prozent 172.741 Tonnen.

Auch an den internationalen Beteiligungsflughäfen von Fraport legten die Passagierzahlen mehrheitlich zu. In der brasilianischen Stadt Porto Alegre brachen die Zahlen allerdings ein, da dort der Flugbetrieb in Folge von Überschwemmungen eingestellt werden musste./lew/mis