Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gegangen. Damit könnte der Leitindex Dax den siebten Börsentag in Folge Gewinne einfahren, auch wenn die zuletzt überschaubar blieben. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 17.885 Punkte. Vom jüngsten Tief vom Monatsanfang hat der Dax mittlerweile fünf Prozent gutgemacht.

Am Nachmittag werden die Verbraucherpreise in den USA für Juli veröffentlicht, sie haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt.

Für teils kräftige Kursausschläge sorgten zur Wochenmitte erneut die Quartalsbilanzen der Unternehmen. So fielen im Dax die beiden Versorgeraktien Eon und RWE um 1 beziehungsweise 1,5 Prozent. Bei RWE monierten Börsianer, dass der Stromerzeuger nach einem guten zweiten Quartal die Jahresziele nicht angehoben habe.

Aktien von Thyssenkrupp Nucera profitierten mit plus 7 Prozent von einer bekräftigten Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Eine neue Kaufempfehlung der Bank UBS für United Internet trieb den Kurs um 5 Prozent nach oben.

Frankreich: Inflation steigt stärker als erwartet

Die Inflation in Frankreich ist im Juli etwas stärker gestiegen als bisher bekannt. Die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten zum Vorjahr um 2,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung, bei der eine Inflationsrate von 2,6 Prozent gemeldet worden war, wurde damit nach oben revidiert. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Im Vormonat Juni hatte die Rate 2,5 Prozent betragen. Im Monatsvergleich meldete Insee für Juli einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. In dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.

Insee begründete den Anstieg der Inflation mit den Kosten für Energie, die sich im Jahresvergleich deutlich verteuert hat. Insbesondere der Gaspreis sei im Jahresvergleich stark gestiegen.

Redaktion onvista/dpa-AFX