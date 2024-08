EQS-News: PVA TePla verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2024 signifikant – Metrologie-Systeme stark gefragt

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

PVA TePla verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2024 signifikant – Metrologie-Systeme stark gefragt



14.08.2024

Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 135,3 Mio.

EBITDA-Marge verbessert sich deutlich auf 16,2 % (H1 2023: 13,8 %)

Megatrend Digitalisierung treibt Nachfrage nach Metrologie-Systemen

Belebung der Auftragslage für das zweite Halbjahr 2024 erwartet, Prognose bestätigt

Wettenberg, 14.08.2024. PVA TePla beweist erneut Stabilität in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld: Der Technologieanbieter für Hightech-Equipment und -Prozesse erzielte ein Umsatzplus von 7 % auf EUR 135,3 Mio. (H1 2023: EUR 126,7 Mio.) und steigerte sein operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 21,9 Mio. (H1 2023: EUR 17,4 Mio.). Das entspricht einer um 2,4 Prozentpunkte verbesserten EBITDA-Marge von 16,2 %. Erfolgsfaktoren dafür war unter anderem ein veränderter Produktmix mit einem höheren Anteil an Metrologie-Systemen.

Zu der positiven Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres trugen erneut beide Geschäftsbereiche bei. So verbesserte sich der Umsatz im Segment Semiconductor Systems im ersten Halbjahr 2024 um knapp 6 % auf EUR 94,7 Mio. (H1 2023: EUR 89,7 Mio.). Das Betriebsergebnis stieg auf EUR 16,1 Mio. (H1 2023: EUR 12,9 Mio.). Der Bereich Industrial Systems verzeichnete ein Umsatzwachstum von rund 10 % auf EUR 40,6 Mio. (H1 2023: EUR 37 Mio.). Das Betriebsergebnis erhöhte sich leicht auf EUR 4,2 Mio. (H1 2023: EUR 4,0 Mio.).

Durch den veränderten Auftragsmix mit einem höheren Anteil an Metrologie-Systemen und infolge gesenkter Material- und Herstellungskosten konnte PVA TePla das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich verbessern: Mit EUR 21,9 Mio. lag es im Berichtszeitraum um EUR 4,5 Mio. über dem des Vorjahres (H1 2024: EUR 17,4 Mio.). Die EBITDA Marge stieg auf 16,2 % im Vergleich zu 13,8 % in den ersten sechs Monaten 2023. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBIT) stieg ebenfalls deutlich auf EUR 18,2 Mio. (H1 2023: EUR 14,0 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 13,5 % (H1 2023: 11,0 %).

Auftragslage bietet stabile Basis für weiteres Wachstum

Die PVA TePla-Gruppe erhielt in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 neue Aufträge in Höhe von EUR 72,5 Mio. (H1 2023: EUR 104,9 Mio.). Die Book-to-Bill-Ratio betrug im ersten Halbjahr 2024 0,54 (H1 2023: 0,83). Das Segment Semiconductor Systems erzielte einen rückläufigen Auftragseingang von EUR 50,5 Mio. im Vergleich zu EUR 75,0 Mio. im Sechsmonatszeitraum 2023. Ebenfalls mit einem Rückgang im Auftragseingang auf EUR 22,0 Mio. schloss der Geschäftsbereich Industrial Systems das erste Halbjahr 2024 ab (H1 2023: EUR 29,9 Mio.). Auch wenn sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresstichtag mit insgesamt EUR 214,4 Mio. (30. Juni 2023: EUR 298,3 Mio.) verringert hat, stellt er weiterhin eine äußerst solide Basis für das weitere Wachstum der Gruppe dar.

Nachgefragt sind aktuell vor allem Lösungen aus der Produktgruppe Metrologie. „Im Bereich der Ultraschallmikroskopie verzeichnen wir einen stetig wachsenden Bedarf und konnten im Berichtszeitraum erfolgreich weitere Player der Chipindustrie als langfristige Kunden gewinnen“, erläutert Jalin Ketter, Vorstandsvorsitzende der PVA TePla AG. „Wir sehen bereits, dass wir mit unseren technologisch überlegenen Inspektionssystemen ein zunehmend gefragter Anbieter insbesondere im Bereich Advanced und Highend Packaging sind.“

Auch wenn die Belebung der Halbleiter-Industrie, insbesondere im Wafer-Bereich, etwas langsamer verläuft, als ursprünglich erwartet, geht PVA TePla derzeit davon aus, dass die Nachfrage im vierten Quartal hier wieder anzieht.

Gesamtjahres-Prognose bleibt unverändert

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024, einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 270 bis 290 Mio. und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 47 und 51 Mio. zu erreichen. Mit den eingeleiteten strategischen Maßnahmen strebt das Management bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 in etwa eine Verdoppelung des Vorjahresumsatzvolumens auf rund EUR 500 Mio. an.

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

