EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.08.2025 / 10:51 CET/CEST
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
19.8.2025
Überblick
☒ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF
Sitz: Kansas City
Staat: United States
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 10.7.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
4,00 %
|
0,00 %
|
4,00 %
|
38 850 000
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
|
|
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000969985
|1 555 092
|4,00 %
|Subsumme A
|1 555 092
|4,00 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|American Century Companies
|2
|American Century Investment Management, Inc.
|1
|3
|American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF
|2
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
19.8.2025
20.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
2186394 20.08.2025 CET/CEST