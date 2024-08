Ceconomy ziehen an - Chartbild aufgehellt

In einem aufgehellten Marktumfeld haben die Aktien von Ceconomy am Donnerstag ihre deutlichen Vortagesverluste mehr als wettgemacht. Die Papiere des Elektronikhändlers zogen um 10,6 Prozent auf 2,81 Euro an und setzten sich damit an die Spitze des SDax . Der Nebenwerteindex stieg um 1,7 Prozent.

Am Mittwoch waren die Anteilscheine angesichts schwacher Ergebnisse im abgelaufenen Quartal um zwischenzeitlich fast acht Prozent abgesackt. Der Kursrutsch brachte die Aktien aber nicht bis an das untere Ende des Abwärtstrend-Kanals heran, in dem sich die Papiere seit Mitte Juni befinden. Am Donnerstag wurde das obere Ende dieses Kanals nach oben durchbrochen, was charttechnisch orientierte Anleger als Signal für eine Trendwende deuten.

Fundamental wurden die Anteilscheine von Ceconomy am frühen Nachmittag unter anderem durch die Nachricht gestützt, dass Unternehmenschef Karsten Wildberger am Donnerstag Aktien im Wert von gut 343.000 Euro gekauft hatte. Zudem erhöhte Analyst Clement Genelot vom Investmenthaus Bryan Garnier das Kursziel für die Aktien von 2,50 auf 3,00 Euro. Der Experte geht davon aus, dass in diesem Jahr das obere Ende der von dem Elektronikhändler in Aussicht gestellten operativen Gewinnprognose erreicht wird.