EQS-News: Arne Henne in den Vorstand der Selfio SE berufen

In der Funktion als CEO wird er den künftigen Wachstumskurs der 3U Tochter mit vorantreiben

Arne Henne bringt umfangreiche Marketing-, Vertriebs- und Führungserfahrung im Onlinehandel mit

Marburg/Frankfurt am Main/Koblenz, 15. August 2024 – Die Selfio SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) und Online-Profi für qualitativ hochwertige Haustechnikprodukte, gibt die Erweiterung des Vorstands bekannt.

Ab dem 15. August 2024 wird Arne Henne den Selfio-Vorstand um Uwe Knoke und Christian Harms-Ensink als weiteres Vorstandsmitglied für das operative Geschäft ergänzen. Arne Henne wird in seiner Verantwortung als CEO die Weiterentwicklung des B2C-Onlinenagebots und die Umsetzung der mittel- bis langfristigen Wachstumsinitiativen vorantreiben.

Die geplante Entwicklung der Selfio SE soll dabei organisch, wie auch durch Zukäufe von profitablen Unternehmen in den kommenden Quartalen deutlich beschleunigt werden. Überproportionales Wertsteigerungspotenzial sieht das Management sowie die Konzernmutter insbesondere durch den anvisierten Börsengang oder einen Verkauf.

„Mit dem neuen CEO gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die mehrfach schon wettbewerbsintensive Märkte erfolgreich erschlossen hat“, unterstreicht Ralf Thoenes, Aufsichtsratsvorsitzender der Selfio SE, die Personalie. „Wir freuen uns sehr, dass wir Arne Henne nicht nur erneut für den 3U Konzern gewinnen konnten, sondern mit ihm das Vorstandsteam der Selfio SE mit einem weiteren Branchenexperten kompetent ergänzen. Dank seiner Erfahrungen und Erfolge, auch bei Unternehmenszukäufen, wird er künftig entscheidend dazu beitragen die Marktposition im SHK-Onlinehandel schnell und nachhaltig zu stärken.“

Arne Henne (Jahrgang 1983) bringt langjährige Erfahrung im Online-Marketing und Vertrieb innovativer Technologien mit und hatte maßgebliche Führungsfunktionen bei internationalen – auch börsennotierten – Unternehmen und Organisationen inne. Unter anderem leitete er mehrere Jahre bei Facebook das KMU-Firmenkundengeschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten (EMEA) und baute anschließend in denselben Regionen das Vertriebspartnergeschäft vom KI-Pionier Yext auf. Danach wechselte er in den Vorstand der weclapp SE, wo er unter anderem die Markteinführung innovativer digitaler Produkte in verschiedenen europäischen Ländern sowie den weltweiten Partnervertrieb verantwortete. Während dieser Zeit war er schon einmal für den 3U Konzern erfolgreich tätig. Seine letzte Station hatte Henne als Managing Director bei der eGroup Holding inne.

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).





