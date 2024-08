EQS-News: Mister Spex SE startet Transformations- und Restrukturierungsprogramm „SpexFocus” und aktualisiert seine Prognose für 2024

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Mister Spex SE startet Transformations- und Restrukturierungsprogramm „SpexFocus" und aktualisiert seine Prognose für 2024



Mister Spex SE startet Transformations- und Restrukturierungsprogramm „SpexFocus” und aktualisiert seine Prognose für 2024

Aufsichtsrat und Vorstand der Mister Spex SE haben das Transformations- und Restrukturierungsprogramm „SpexFocus“ für die Jahre 2024 und 2025 verabschiedet. Ziel ist es, die Rentabilität erheblich zu steigern und eine nachhaltige Cash-Generierung für das Unternehmen mittelfristig zu gewährleisten. SpexFocus soll das EBITDA (inkl. Miete) um mehr als 20 Millionen Euro steigern, wobei die Auswirkungen hauptsächlich in den Jahren 2025 und 2026 erwartet werden. Die Umsetzung des Programms beginnt sofort, wobei die Maßnahmen in 2024 und 2025 schrittweise eingeführt werden. Basierend auf der aktuellen Planung wird der gesamte Kapitalabfluss für SpexFocus voraussichtlich rund 9 Millionen Euro betragen – der Großteil fällt im zweiten Halbjahr 2024 an.

Das Restrukturierungsprogramm umfasst die Reduzierung der Personalkosten, Preisanpassungen und Rabattüberprüfungen, die Optimierung der operativen Abläufe sowie die Schließung aller acht internationalen Filialen – fünf in Österreich, zwei in Schweden und eine in der Schweiz. Das Unternehmen hat alternative Optionen gründlich analysiert, sieht jedoch keinen Weg zu profitablem Wachstum in diesen Märkten und in diesem Umfang. Allein durch die Filialschließungen erwartet das Unternehmen einen wiederkehrenden Anstieg des freien Cashflows (FCF) von etwa 2 Millionen Euro und des bereinigten EBITDA um etwa 2 Millionen Euro. Das Unternehmen wird sich nach Kräften bemühen, seine Mitarbeitenden während der Übergangsphase vollumfänglich zu unterstützen.

Das Transformationsprogramm beinhaltet eine grundlegende Neupositionierung der Marke, um die Relevanz und Führungsposition des Unternehmens in der Optikbranche zu stärken und die Rentabilität des Unternehmens zu steigern. Die neue Kampagne stellt die Optiker-Expertise in den Fokus und positioniert Mister Spex als vertrauenswürdigen Optiker fürs Leben. Dabei soll die Positionierung bei bestehenden Kunden gestärkt sowie um die anspruchsvolle Zielgruppe der 40- bis 60-Jährigen erweitert werden, die großen Wert auf fundierte optische Beratung und Expertise legen. Darüber hinaus sollen Werbe- und Rabattaktionen reduziert werden.

Ab 2025 wird das Unternehmen seinen wichtigsten finanziellen Leistungsindikator von Bereinigtes EBITDA zu EBIT ändern, um die Transparenz zu erhöhen und einen tieferen Einblick in die finanzielle Performance zu geben.

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, sagt: „Wir sind überzeugt, dass die strategische Neuausrichtung unsere Führungsposition als der Omnichannel-Optiker im Markt stärken und somit unser nachhaltig profitables Wachstum in Zukunft sicherstellen wird.“

Tobias Krauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Um das Potenzial von Mister Spex zu realisieren, ist jetzt zunächst eine klare Transformation und eine robuste Restrukturierung notwendig. Wir haben großes Vertrauen in die Kompetenz und das Engagement der Führung und des Teams von Mister Spex, das Unternehmen durch diese Phase zu steuern und den langfristigen Erfolg sicherzustellen.“

Vorläufige Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024

Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 liegen unter den Erwartungen des Unternehmens, bleiben aber innerhalb des Prognosebereichs, wenn auch am unteren Ende. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf ungünstige Wetterbedingungen zurückzuführen.

In €T oder % H1 2024 H1 2023 Q2 2024 Q2 2023 Umsatzerlöse 118,714 117,159 67,599 67,059 Wachstum (YoY) 1% 8% 1% 10% Bruttomarge 50.1% 50.8% 48.7% 48.7% Personalaufwand -31,439 -31,807 -16,200 -16,537 Sonstige betriebliche Aufwendungen -34,181 -32,904 -18,948 -17,396 EBITDA -3,311 -1,425 -659 532 Anpassungen 2,507 2,089 1,495 1,768 Bereinigtes EBITDA -803 664 836 2,300 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 99,602 124,322 99,602 124,322

Basierend auf den vorläufigen Finanzergebnissen schloss Mister Spex die ersten sechs Monate des Jahres 2024 mit einem Nettoumsatz von 119 Millionen Euro ab – einer Steigerung von 1 % gegenüber 117 Millionen Euro im Vorjahr.

Die Bruttomarge betrug 50,1 %, was einem Rückgang gegenüber 50,8 % im Vorjahr entspricht. Das wechselhafte Wetter im zweiten Quartal hatte einen negativen Einfluss auf den Verkauf von Sonnenbrillen. Gleichzeitig verschob das spätere Osterfest im Jahr 2024 den Verkauf von Brillen mit Sehstärke vom ersten ins zweite Quartal, was den geringeren Beitrag durch den Sonnenbrillenverkauf weitgehend ausglich.

Die Personalkosten haben sich durch das im Jahr 2022 eingeführte Effizienz-Programm Lean4Leverage (L4L) weiterhin verbessert, während die Anzahl der Filialen gleichgeblieben ist. Die sonstigen Betriebsausgaben stiegen aufgrund des Rebranding-Projekts sowie der Kosten für Transformation und Lean Management.

Dies führt zu einem bereinigten EBITDA von -0,8 Millionen Euro, verglichen mit etwa 0,7 Millionen Euro im Vorjahr. Für das erste Halbjahr 2024 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 99,6 Millionen Euro, sodass die Cash-Abflüsse für das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 11 Millionen Euro und im zweiten Quartal 2024 6 Millionen Euro betrugen.

Vor diesem Hintergrund sowie dem Restrukturierungs- und Neupositionierungsprogramm, das die zweite Jahreshälfte beeinflusst, passt Mister Spex seine Prognose für 2024 an. Bisher erwartete das Management ein geringes bis mittleres Nettoumsatzwachstum und eine bereinigte EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen erwartet nun einen Nettoumsatz zwischen 210 und 230 Millionen Euro (Wachstum von 3 % bis -6 % für das Jahr) und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen +1 % und -4 % für das Gesamtjahr.

Die Veröffentlichung des vollständigen Halbjahresberichts ist für den 29. August 2024 geplant. Dieser Bericht wird weitere Hintergrundinformationen zur Entwicklung im ersten Halbjahr liefern.

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,4 Millionen Kunden und 11 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Corporate Communications

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de

Investor Relations:

Irina Zhurba I Head of Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die so genannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung präsentieren oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist.

