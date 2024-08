Erfolgreich in Aktien investieren: Fix bei der Grundidee, wandlungsfähig in der Umsetzung

Erfolgreich in Aktien zu investieren ist nicht besonders schwierig. Zumindest in der Theorie nicht. Es heißt immer, dass wir als Investoren stets in gute Unternehmen unser Geld stecken sollten. Das ist ein Credo, das ich durchaus unterschreibe. Denn die besten Unternehmen werden langfristig auch die besten Renditen generieren.

Du siehst vermutlich das Dilemma: Wie finden wir also die besten Unternehmen? Und die besten Aktien? Das ist wohl eher ein Thema für ein Buch oder einen ausführlicheren Sonderbericht. Heute möchte ich dir jedoch einen wichtigen Tipp mit auf deinem Weg geben: Sei fix bei der Grundidee. Allerdings solltest du auch wandlungsfähig bei der Umsetzung und speziell bei der eigenen Meinung sein.

Erfolgreich in Aktien investieren: Starr vs. Fix!

Es mag sich zunächst widersprüchlich anhören, eine starre Position aufzuweichen. Doch sollten wir als Investoren nicht vergessen: Die grundlegenden Erfolgsmechanismen bleiben stets dieselben. Nicht jedoch, was ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht und welche Geschäftsmodelle langfristig vielversprechend sind.

Das heißt: Unser Ansatz kann zum Beispiel darauf basieren, dass wir in Aktien mit hohen Kapitalrenditen investieren. Oder auch in solche, die zeigen, dass sie einen hohen Return on Investment liefern. Es könnte selbst der Fall sein, dass wir in vergleichsweise kleine Unternehmen (gemessen an der Marktkapitalisierung) investieren, die einen großen Gesamtmarkt adressieren. Solche Wege sollten wir dann wiederum fix als unseren Ansatz definieren.

Allerdings investieren wir nur dann erfolgreich in Aktien, wenn wir bereit sind neue Dinge zu antizipieren. Als Investoren können wir beispielsweise in einem Jahr von einem Unternehmen nicht überzeugt sein. Wenn wir jedoch eine intakte Growth-Story feststellen, die mächtig an Fahrt aufnimmt, dann sollten wir unsere Meinung zumindest überdenken. Oder manchmal revidieren. Innovation ist selten sehr klar und wir alle haben einen verschiedenen Circle of Competence. Deswegen können wir junge Growth-Stories möglicherweise falsch bewerten.

Gleichzeitig sollten wir als Anleger aber auch kritisch sein. Wenn ein Unternehmen und ein Geschäftsmodell nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist es ein Fehler daran festzuhalten. Vielleicht ist der Markt noch nicht reif für die Innovation. Oder das Management scheitert an einer bestmöglichen Umsetzung. Es gibt auch viele Gründe, warum Unternehmen trotz vermeintlich innovativer Produkte nicht erfolgreich sind.

Sei wie Warren Buffett!

Schon Warren Buffett hat einst gesagt: Wenn sich die Fakten ändern, so verändere ich meine Meinung. Das ist es im Wesentlichen, worum es mir auch heute geht. Als Investor werden wir erfolgreich in Aktien investieren, wenn wir ein funktionierendes System haben. Oder, konkreter: Eine gute Theorie, die uns die Analyse der bestmöglichen Unternehmen mit den vielversprechendsten Aktien konsequent aufzeigt.

Aber auch, wenn wir unsere eigenen Positionen kritisch hinterfragen und offen für Veränderung sind. Das ist der Zweiklang, der in vielen Fällen die besten Investoren der Welt ausmacht. Oder, um das noch einmal konkret zu betonen: Die richtige Balance aus einer fixen Komponente im eigenen Ansatz und der nötigen Variabilität.

Kannst du von dir behaupten, dass du das bei deiner alltäglichen Analyse und beim Investieren wirklich beherzigst?

Der Artikel Erfolgreich in Aktien investieren: Fix bei der Grundidee, wandlungsfähig in der Umsetzung ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2024