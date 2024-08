Novo Nordisk: Zeit für Buy-the-Dip?

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist in den letzten Tagen und Wochen korrigiert. Notierten die Anteilsscheine noch am 10. Juli über 130 Euro, finde ich sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 110 Euro wieder. Okay: Das kann natürlich schwanken. Aber mein Tenor ist: Es hat einen Dip gegeben.

Sollten smarte und langfristig-orientierte Investoren diesen Dip bereits kaufen? Betrachten wir die momentane Ausgangslage von Novo Nordisk. Es hat in den letzten Wochen und Monaten jedenfalls interessante Neuigkeiten gegeben. Leider nicht nur Positive.

Novo Nordisk: Sorgen um das Wachstum

Bei Novo Nordisk gab es in den vergangenen Wochen jedenfalls erste Sorgen um das Wachstum. Bereits im Juli erklärte das Management, dass es negative Nebenwirkungen zu den Abnehmpräparaten geben könnte. Gleichsam erklärten die damaligen Wettbewerber im US-amerikanischen Präsidentschaftsrennen, dass die Preise für die Blockbuster von Novo Nordisk und den Wettbewerbern günstiger werden sollten. Auch damals habe ich getitelt, dass die Perfektion des dänischen Konzerns und des Wachstums möglicherweise ein Ende findet.

Naja, das Wachstum hat sich zumindest etwas verlangsamt. Novo Nordisk erklärte zu Anfang August, dass das Geschäftsjahr 2024 schwächer ausfallen dürfte, als bis zu dem Zeitpunkt erwartet. So rechnet das Management nun noch mit einem Umsatzwachstum von 22 % bis 28 %. Eine Prognose, die leicht gesenkt worden ist.

Auch die Zahlen des dänischen Konzerns ließen einige Investoren verwundert zurück. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr um währungsbereinigt 25 % auf 133,4 Mrd. Dänische Kronen. Wohingegen das Nettoergebnis um solide 16 % auf 45,45 Mrd. Dänische Kronen gewachsen ist. Keine Frage: Ein fantastisches Wachstum, zumal Aktienrückkäufe das Ergebnis je Aktie um 17 % auf 10,17 Kronen wuchsen ließen. Aber: Es ist eben nicht der klare Earnings-Beat, den wir in der Vergangenheit gewohnt gewesen sind.

Die hohe, nach Perfektion gierende Bewertung als Bremse

Gleichzeitig bremst weiterhin die vergleichsweise hohe Bewertung der Aktie von Novo Nordisk. Selbst nach der Korrektur beläuft sich der Kurs in Dänischen Kronen auf 828 DKK. Bei dem Halbjahresergebnis von 10,17 Dänischen Kronen läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch immer bei einem Multiplikator von über 40. Plötzlich erscheint ein 17 %iges Gewinnwachstum daher nicht mehr so interessant. Zumindest nicht so bahnbrechend.

Auch die Dividendenrendite ist mit einem Wert von 1,X % vergleichsweise moderat. Die Investoren sind einfach von mehr Wachstum ausgegangen. Aktienrückkäufe erwiesen sich insbesondere im letzten Quartal als ein teurer Kauf. Wir erkennen, dass die Wertsteigerungen eher marginal gewesen sind.

Trotzdem bleibt die Frage: Ist die Aktie von Novo Nordisk aus einer langfristig-orientierten Perspektive ein Kauf? Können wir in den Dip einsteigen? Hm. Ich habe ein gemischtes Fazit.

Novo Nordisk: Buy the Dip?

Um eines daher sehr klar zu sagen: Ich glaube an das langfristige Potenzial von Novo Nordisk. Präparate wie Wegovy, Ozempic oder auch Rybelsus haben meiner Meinung nach das Potenzial, ein langfristiges überproportionales Wachstum zu liefern. Entscheidend ist dabei, dass der dänische Konzern weiterhin rund ein Drittel der Umsätze als Nettoergebnis verbuchen kann. Das heißt: Die Nettomarge ist enorm, Novo Nordisk ist so profitabel, wie kaum ein Pharma-Konzern.

Zudem sehe ich einen gigantischen adressierbaren Markt. Alleine Diabetes besitzt ein intaktes, leichtes Wachstum. Die Präparate zur Gewichtsreduktion könnten in einem 100-Milliarden-US-Dollar-Markt enden. Vor allem vom letzten Markt ist die Scheibe, die Novo Nordisk für sich reklamieren kann, noch sehr klein. Eben weil der Markt noch dabei ist, stark zu wachsen.

Mein durchwachsenes Fazit ist aber auch: Mir wäre die Aktie von Novo Nordisk noch zu teuer. Ehrlich gesagt: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 kauft man gewiss kein Schnäppchen. Kurse von unter 100 Euro können möglicherweise für einen ersten Einstieg ausreichen. Ich persönlich kaufe mit meiner Position erst bei unter 80 Euro nach. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das Ende der Perfektion könnte die teuren Anteilsscheine aber durchaus bis auf ein solches Bewertungsniveau korrigieren lassen.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

