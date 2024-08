Ungewissheit um Ukraine-Hilfen belastet Rüstungswerte

Unklare Aussichten für weitere Finanzspritzen Deutschlands für die militärische Unterstützung der Ukraine haben am Montag deutsche Rüstungswerte belastet. Im wenig veränderten Dax erwischte es die zuletzt stark gelaufenen Titel von Rheinmetall mit minus 3,7 Prozent auf 541,60 Euro. Mit diesem Abschlag waren sie im deutschen Leitindex der mit Abstand größte Verlierer.

Jüngst waren die Rheinmetall-Aktien - auch begünstigt von einem sich aufhellenden Chartbild - noch aus ihrem Anfang April begonnenen Abwärtstrend ausgebrochen und hatten sich am vergangenen Freitag ihrer Bestmarke von 571,80 Euro bis auf weniger als drei Euro genähert. Von ihrem vor zwei Wochen im Zuge der allgemeinen Marktverwerfungen erreichten tiefsten Stand seit Mitte März hatten sie sich damit um 30 Prozent erholt.

Ein Brief von Finanzminister Christian Lindner (FDP) an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) drückt zum Wochenauftakt aber sektorweit auf die Stimmung der Anleger.

Demnach könnten vorerst keine zusätzlichen Gelder für die militärische Unterstützung der Ukraine mehr freigegeben werden. Manches deutet darauf hin, doch ob es wirklich so kommt, blieb am Wochenende noch offen. So erklärte das Finanzministerium, dass es weiter gesprächsbereit sei. Bedarf müsse aber konkret gemeldet und nachvollziehbar sein - bislang liege keine Bedarfsmeldung vor. Grundsätzlich setzt die Bundesregierung darauf, dass die Ukraine künftig stärker mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen unterstützt werden kann.

Noch stärker als Rheinmetall lagen am Montag am Ende im MDax die Papiere des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt im Minus mit zuletzt 4,9 Prozent. Die Hälfte ihrer Kurserholung seit Anfang August haben sie somit eingebüßt, womit sie wieder in ihren Anfang April gestarteten Abwärtstrend zurückfallen könnten. Diesen hatten sie jüngst hinter sich gelassen, die Trendlinie könnte sich nun als Unterstützung erweisen, gewiss ist das aber nicht.

Im Nebenwerteindex SDax rutschten Renk als einer der schwächsten Werte um 4,4 Prozent ab, blieben damit aber noch in ihrer Handelsspanne der letzten zwei Monate zwischen 24 und 27 Euro, vom Ausreißer nach unten von Anfang August abgesehen.

Von einer erhöhten Prognose des Herstellers von Panzergetrieben hatten die Renk-Papiere in der vergangenen Woche kaum profitiert. Die Autoren des Bernecker Börsenbriefs raten trotz der sich abzeichnenden Bodenbildung im Bereich 24 Euro ohnehin weiter zur Vorsicht, denn der Mehrheitsaktionär Triton könnte nach Ablauf einer zweiten Sperrfrist ein weiteres Aktienpaket verkaufen.

Die Unsicherheiten für Rüstungstitel machte am Montag auch vor Branchenwerten aus anderen europäischen Ländern nicht Halt: So verloren BAE Systems in London 2,8 Prozent, Leonardo in Mailand büßten 1,7 Prozent ein und Thales sowie Dassault Aviation in Paris jeweils um die eineinhalb Prozent.