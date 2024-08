EQS-News: Vorläufiges Ergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2024

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Vorläufiges Ergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2024



PRESSEMITTEILUNG Vorläufiges Ergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2024

● Erfolgreiches zweites Quartal und erstes Halbjahr 2024

● Assets auf neuem Rekordniveau

● Starkes Wachstum im Segment Vermögensverwaltung

Hamburg, 20. August 2024

- Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform der deutschen Finanzindustrie, erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Bruttoumsatz von 56,5 Mio. EUR (Q2 2023: 46,5 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr 2024 lag der konsolidierte Konzernumsatz bei 112,5 Mio. EUR (H1 2023: 93,3 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von 20,5 % gegenüber dem Umsatz aus dem Halbjahr des Vorjahres.

Ergebnisseitig lag das EBITDA der Netfonds Gruppe im zweiten Quartal 2024 mit 2,0 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres (Q2 2023: 1,5 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht erreichte das EBITDA 2024 einen Wert von 3,0 Mio. EUR (H1 2023: 1,9 Mio. EUR). Die Assets under Administration als Basis für die wiederkehrenden Erträge erreichten mit 26,2 Mrd. EUR ein neues Rekordniveau (H1 2023: 22,8 Mrd. EUR).

Aktuelle Unternehmensentwicklung

Mit einem organischen Wachstum von fast 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bildete die starke Dynamik des Investmentgeschäfts die wesentliche Grundlage für die positive Entwicklung im ersten Halbjahr. Der Investmentbereich der Netfonds Gruppe, sowie NFS Netfonds als Dienstleister für Investment Professionals und Wealth Manager, verzeichneten im ersten Halbjahr 2024 eine herausragende Entwicklung der administrierten und verwalteten Assets. Die Vermögensverwaltung trug in diesem Zeitraum ebenfalls zu dieser starken Entwicklung bei.

Wie bereits berichtet lagen die Assets zum Stichtag 30. Juni 2024 auf einem neuen Rekordniveau von über 26,2 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Plus von ca. 10 % seit Jahresbeginn und 15 % im Zwölfmonatszeitraum. Rund 20 Mrd. Euro entfallen auf das Depotgeschäft mit privaten Anlegern und über 6 Mrd. Euro auf das Segment Fonds- und Investment-Advisory. Seit Jahresbeginn haben die mit Netfonds kooperierenden Berater insgesamt mehr als 2,6 Mrd. Euro an zusätzlichen Vermögenswerten generiert.

Unsere Plattform für Vermögensverwaltung und Strategieportfolios (NFS Hamburger Vermögen), verzeichnete erneut das stärkste Wachstum innerhalb der Netfonds Gruppe. Im ersten Halbjahr 2024 wurden allein in diesem Segment mehr als 600 Mio. Euro hinzugewonnen. In der Vermögensverwaltung und im Asset Management verwaltet die Netfonds Gruppe zum 30. Juni 2024 bereits rund 3,3 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Wachstum seit Jahresbeginn von über 20 %. Es resultiert in erster Linie aus organischen Mittelzuflüssen und zum Teil aus der positiven Wertentwicklung an den Kapitalmärkten.

Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt der Vorstand die Geschäftsprognose für das Gesamtjahr 2024. Netfonds prognostiziert aktuell einen Bruttoumsatz im Bereich von 220 bis 230 Mio. EUR. Der Nettoumsatz wird zwischen 41,5 und 43,0 Mio. EUR erwartet.

Mitte September wird die Netfonds AG ihren Halbjahresabschluss Veröffentlichen und weitere Details in einem Conference Call zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de.

---

Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

