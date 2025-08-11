EQS-News: JOST unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutares

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung

JOST unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Cranes Geschäfts von Hyva an Mutares



Neu-Isenburg, 11. August 2025 – Die JOST Werke SE („JOST“), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie, unterzeichnet eine Vereinbarung zum Verkauf des mit der Hyva Gruppe miterworbenen Geschäftsbereichs Cranes an Private Equity Investor Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“).

Im Rahmen der Übernahme von Hyva hat JOST das gesamte Hyva Portfolio analysiert und den miterworbenen Geschäftsbereich Cranes als nicht wesentlich für die JOST Wachstumsstrategie identifiziert. Entsprechend hat JOST seine Absicht bekundet, Veräußerungsoptionen für das Cranes Geschäft zu prüfen, um sich auf die Integration des Kernportfolios von Hyva (konsolidiert unter der Business Line Hydraulik) und die damit verbundene Wachstumschancen zu konzentrieren.

Am 11. August 2025 unterzeichnete Mutares einen Kaufvertrag mit JOST über den Erwerb des globalen Cranes Geschäfts von Hyva, das einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro generiert. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2025 erwartet. JOST wird die laufenden Projekte im Zusammenhang mit dem Cranes Geschäft erfüllen und eng mit Mutares zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang und eine nahtlose Vertriebsleistung zu gewährleisten.

Joachim Dürr, CEO der JOST Werke SE, sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Post-Merger-Integration zwischen Hyva und JOST. Die schnelle Umsetzung des Verkaufs des Cranes Geschäfts wird uns ermöglichen, uns noch stärker auf die neuen Wachstumschancen unseres Kerngeschäfts zu konzentrieren und die identifizierten Synergien zu realisieren. So werden wir die Ziele unserer Wachstumsstrategie „AMBITION 2030“ weiter vorantreiben.“

Johannes Laumann, CIO von Mutares, sagt: „Das Cranes Geschäft von Hyva ist eine vielversprechende neue Plattform für unser Segment Goods & Services mit einer weltweit anerkannten Marke für LKW-Kräne. Das Geschäft bietet aufgrund seiner jüngsten finanziellen Schwäche und operativen Ineffizienzen eine Chance für eine Trendwende und eine Ausgliederung. Mit unserer bewährten Expertise in Carve-outs und Restrukturierungen wollen wir die Rentabilität wiederherstellen und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Mit einem praxisorientierten Ansatz und einer langfristigen Investitionsstrategie sehen wir das Unternehmen als wertvolle Ergänzung des Mutares-Portfolios.“

JOST hat das Cranes Geschäft mit Wirkung zum 1. Februar 2025 gemäß IFRS 5 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ klassifiziert. Dementsprechend werden die Umsatzerlöse und Ergebnisse des Cranes Geschäfts mit Wirkung zum 1. Februar 2025 als „aus nicht-fortgeführten Aktivitäten“ ausgewiesen.

Die erwartete Entwicklung des aggregierten Umsatzes und bereinigten EBIT aus fortgeführten und nicht-fortgeführten Aktivitäten für das Geschäftsjahr 2025, vorbehaltlich des Vollzugszeitpunkts der Transaktion, wird durch die Klassifizierung des Cranes Geschäfts als zu veräußerndes Geschäft nach IFRS 5 nicht beeinflusst. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten (d. h. ohne Cranes Geschäft) wird im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum voraussichtlich um 40 % bis 50 % steigen (2024: 1.069 Mio. €). Das bereinigte EBIT aus fortgeführten Geschäftsbereichen (d. h. ohne Cranes Geschäft) soll im Geschäftsjahr 2025 um 23 % bis 28 % gegenüber 2024 steigen (2024: 113 Mio. €).

Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC and Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 7.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com



Über Mutares: Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

