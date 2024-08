Werbung

Geschenke soll man annehmen: Trading-Chance McDonald’s: Long Kasse machen und drehen? Trading-Chance-Redaktion · 20.08.2024, 12:11 Uhr Uhr Trading-Chance-Redaktion

Über kurz oder lang werden am US-Aktienmarkt die „Klassiker“ wieder gefragt sein, hatten wir in Sachen McDonald’s geschrieben, als wir am 8. Juli einen Long-Trade vorstellten. Der liegt jetzt grandios im Plus, die Aktie nähert sich wieder dem alten Rekordhoch. Diesmal tut sie das aber mit gleich zwei Klötzen am Bein … Zeit, den Long-Gewinn mitzunehmen und zu drehen.

Quelle: onvista

Erst begann der Druck auf die massiv überhitzten Hightech-Aktien und mit ihm die an dieser Stelle Anfang Juli als Folge vermutete Suche nach vermeintlich „sicheren Häfen“, dann drehte der Gesamtmarkt und zog die McDonald’s-Aktie noch weiter nach oben. Jetzt ist das Gros der zwischen Ende Januar und Anfang Juli gelaufenen Abwärtsbewegung im D-Zug-Tempo aufgeholt worden. Doch die Rahmenbedingungen sind nicht mehr so günstig, wie sie es bei der vorherigen Kaufwelle im Herbst 2023 waren. Schwaches 1. und 2. Quartal werden (noch) ignoriert Zum einen hat sich nun doch noch Druck auf die US-Konjunktur eingestellt. Zusammen mit einem stagnierenden Europa und einem weiter schwachen chinesischen Markt nicht gut für international operierende Unternehmen in konsumnahen Sektoren wie McDonald’s. Zum anderen lagen zwischen unserem am 8.7. vorgestellten Long-Trade und heute die Ergebnisse des 2. Quartals, die, wie schon im 1. Quartal, die Erwartungen der Analysten verfehlten: Der Gewinn pro Aktie lag mit 2,80 US-Dollar klar unter der durchschnittlichen Prognose von 3,07 US-Dollar, der Umsatz mit 6,49 Milliarden US-Dollar leicht unter der Prognose von 6,62 Milliarden. Damit kam kein Umsatzwachstum zustande, zugleich lag der Gewinn deutlich unter dem Vorjahresergebnis von 3,17 US-Dollar. Was also hätte die Aktie an oder über ihrem Rekordhoch verloren? McDonald’s bestätigte zwar trotz dieser Enttäuschung die Gesamtjahresprognose, aber ob die auf Dauer in einem konjunkturell wackliger werdenden Umfeld halten wird, ist fraglich. Charttechnisch bereits über der Erwartungszone Rein aus charttechnischer Sicht ist durch den gestrigen Ausbruch über die Widerstandszone 280,00/281,54 US-Dollar zwar der Weg in die Region der Spitzen der beiden großen Topps frei, die seit Frühjahr 2023 entstanden sind und vom bisherigen Rekordhoch bei 302,39 US-Dollar gekrönt werden. Und sollte die momentane Rallye am Gesamtmarkt weitergehen, die die Anfang August durchaus zu Recht aufgekommenen Ängste vor einem Abrutschen der US-Konjunktur gerade „wegkauft“, könnte die Aktie dieses Hoch auch wieder erreichen, eventuell sogar leicht übertreffen, bevor die Verkäufer zurückkommen. Aber „könnte“ muss man hier dick unterstreichen, denn: Quelle: marketmaker pp4 Zum einen hat die Rallye diesmal wie gesagt den Gegenwind schwacher Quartalszahlen und einer weiter schwachen Konsumneigung. Zum anderen hätte man bereits an der gestern überbotenen Widerstandszone 280,00/281,54 US-Dollar vom Erreichen bullischer Kursziele sprechen können, zumal die McDonald’s-Aktie jetzt durch diese Kaufwelle auch markttechnisch langsam wieder heiß läuft. Da nicht auf die letzten Prozent zu wetten, sondern lieber den aktuell über 60 Prozent ausmachenden Gewinn einzustreichen und ggf. einfach nur den Gewinn für einen Switch auf Short zu nutzen, ist da allemal eine Überlegung wert. Switch auf Short, Stop Loss knapp über dem Rekordhoch Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 349,645 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,5. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 309 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 1,1080 einem Kurs von ca. 3,56 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf McDonald‘s lautet PH8VSL. Wichtige Chartmarken: Widerstände: 298,74 US-Dollar, 302,39 US-Dollar Unterstützungen: 281,54 US-Dollar, 275,77 US-Dollar, 262,63 US-Dollar, 243,53 US-Dollar Knock-Out Zertifikat Short auf McDonald‘s Basiswert McDonald 's WKN PH8VSL ISIN DE000PH8VSL1 Basispreis 349,645 US-Dollar K.O.-Schwelle 349,645 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 4,5 Stop Loss Zertifikat 3,56 Euro Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist: Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung. Zur Trading-Chance Watchlist Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung. Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

Aktueller Kurs Perf. akt.

Perf. 1 Jahr Chart

1 Jahr McDonald's – –

onvista Premium-Artikel